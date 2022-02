MARINA JE NAJMOĆNIJA ŽENA U SVETSKOM FUDBALU: Drži u svojim rukama osvajača Lige šampiona, a pred njom drhte i najveći agenti

Francuski sportski dnevnik "Ekip" objavio je tekst o njoj u kojem, između ostalog, stoji kako Granovskaja voli da radi daleko od kamera. Insajderi francuskog lista opisuju je kao intelektualku koja se bori sa sportskim agentima. Mino Raiola, jedan od najuticajnijih u evropskom fudbalu, navodno se sukobio sa misterioznom Granovskajom.

Granovskaja, kažu priče, neretko radi u neobičnim vremenima, i to najviše putem Vocapa. Kada ju je Abramovič angažovao, agenti su navodno mislili kako će s njom biti lako da se "upravlja." No to se nije dogodilo. Jedan od najbogatijih ljudi Rusije u nju ima apsolutno poverenje.

- Kada je poznajete, otkrivate dragu, veselu i vrlo kulturnu osobu - rekao je predsednik aktuelnog prvaka Francuske Lila Olivije Letang o Granovskajoj, koja ima rusko i kanadsko državljanstvo i čija istorija odnosa s Abramovičem seže u daleku prošlost.

foto: Profimedia

Francuzi podsećaju da je Granovskaja 1997. godine bila Abramovičeva pomoćnica u naftnoj kompaniji Sibnjeft. Šest godina kasnije pozvao ju je u London nakon što je kupio Čelsi, da bi, dakle, 2013. postala jedna od čelnih ljudi kluba koji je prošle sezone po drugi put osvojio titulu u Ligi šampiona, a nedavno je postao i klupski prvak sveta.

Ona je glavna pregovaračica prilikom transfera i sklapanja ugovora. Navodno je primila velike pohvale zbog uveravanja Tijaga Silve da dođe u Čelsi. Pažnju je privukla i prilikom prodaje Belgijanca Edena Azara u najveći klub na svetu Real Madrid, pod čijim pritiskom nije želela da popusti. Bila je spremna zadržati ga do isteka ugovora, nakon čega bi belgijski ofenzivac otišao ranije, nego ga prodati ispod cene.

Najbolja direktorka u Evropi Opisana je kao "dobar i pametan vođa" te "dostupna i beskompromisna" u radu. Jedan od najuglednijih britanskih dnevnika "Tajms" je Granovskaju opisao kao "najuticajniju ženu u fudbalu", dok ju je Forbs 2018. godine postavio na peto mjesto najmoćnijih žena u međunarodnom sportu. U decembru je dobila priznanje za najbolju klupsku direktorku u evropskom fudbalu

