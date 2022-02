KO JE BOLJI VLAHOVIĆ ILI RONALDO? Evo šta kaže trener Juventusa, imao je i PORUKU za Dušana!

Srpski golgeter Dušan Vlahović bio je heroj pobede Juvea postigavši dva pogotka.

Trener Juventus Masimo Alegri pohvalio je srpskog napadača posle meča.

"Vlahović je važan igrač, ima fudbalski karakter, a i dobru tehniku, nismo imali nekog s takvim karakteristikama dok nam se on sada nije pridružio", rekao je Alegri

foto: Beta Ap

Potom je prešao na analizu utakmice.

"Mi nismo odigrali tehnički sjajan meč, ali je on bio dobar. Znali smo da nas čekaju poteškoće protiv Empolija, jer on nikada ne staje. Nama ni vođstvo od 3:1 nije bilo dovoljno, bili smo u opasnosti da bude 3:3. Ali, žrtvovali smo se. Imamo toliko neverovatnih igrača... Entuzijazam je u ovom trenutku dobar, moramo da popravimo neke aspekte igre, ali bilo je tu nekih vrlo dobrih stvari. Svi smo videli da Vlahović želi da pobeđuje, da se bori, da želi da uči, ima on mnogo prostora za napredak. Dosta se kretao danas"

Alegri je upitan da uporedi Dušana Vlahovića i Kristijana Ronalda doskorašnje zvezde Juventusa.

"Znate, ona naša prethodna "sedmica" (Ronaldo je nosio dres sa brojem 7, kao sada Vlahović) je napravila neverovatnu karijeru. Nije to uporedivo sa Vlahovićem koji tek počinje da pravi svoju, takođe veliku karijeru. Da biste ostali dugo na svetskom vrhu, morate da imate ludačku mentalnu snagu, potrebno vam je i mnogo nastupa za Juventus, u Ligi šampiona. Dušan je tek na početku te staze, a ona je ista za sve", zaključio je Alegri.

Kurir sport