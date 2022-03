OHI DAO GOL NA DEBIJU U DERBIJU, PA PORUČIO: Nećemo stati, želimo da budemo ŠAMPIONI, uz DELIJE sve je lakše!

Fudbaleri Crvene zvezde su ostvarili izuzetno bitnu pobedu, izabranici Dejana Stankovića su savladali večitog rivala na domaćem terenu (2:0), a strelac prvog gola i debitant na derbiju Ohi Omojuanfo je istakao da su crveno-beli odigrali fantastičnu utakmicu, kao i da ih očekuje još dosta izazova do ostvarenja cilja, a to je šampionska titula.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Fantastično je bilo igrati derbi. Pogledao sa mnogo snimaka navijača tokom utakmica, ali da biste osetili tu neverovatnu atmosferu morate da budete prisutni. Iza nas je zaista dobro veče, bilo je najbitnije da pobedimo, uradili smo to pred našim navijačima, na našem terenu i veoma smo srećni zbog toga – istakao je Ohi.

Napadač Zvezde istakao je da je energija navijača bila dodatan vetar u leđa crveno-belima.

- Atmosfera uživo je još bolja nego što je to izgledalo na snimcima. Bilo je fantastično, hvala našim navijačima. Želimo uvek da pobedimo, a oni nam daju dodatnu energiju da se borimo za njih, uradili smo to zajedno i želimo da stignemo do šampionske titule zajedničkim snagama. Svaki put se sve više iznenadim kada čujem buku koju prave naši navijači. Došao sam iz male lige, navikao sam da igram pred 4000 ljudi, ali igrati juče pred onolikim brojem navijača je bilo zaista neverovatno.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prokomentarisao je Ohi i gol koji je postigao na debiju u večitim derbijima.

- Imao sam želju da postignem gol i doprinesem ekipi. Najbolja stvar je što smo svi uložili napor, igrali smo zaista dobro kao tim, i kao što sam već rekao tri boda su nam bila izuzetno važna. Pre derbija smo zaostajali pet bodova za večitim rivalom, sada smo na dva boda razlike, moramo da nastavimo ovako, želimo da budemo šampioni i ne možemo se sada zaustavljati i zadovoljavati ovom pobedom jer smo još uvek drugi na tabeli. Cilj nam je da budemo prvi, moramo da nastavimo da se borimo i idemo dalje.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crveno-beli su stigli do prednosti u 29. minutu meča, a na pravom mestu se našao upravo momak koji je u Ljutice Bogdana stigao ove zime.

- Kada ste napadač morate da očekujete loptu na svakom mestu. Na vreme sam shvatio da će Katai da dobije duel i na meni je bilo da vidim šta će da se desi, da li će postići gol ili će se lopta odbiti, bio sam tamo, to je moj posao.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Osvrnuo se Ohi i na proslavu sa navijačima koja je usledila posle poslednjeg sudijskoj zvižduka.

- Proslava je bila prepuna emocija, znam koliko je ova pobeda bitna navijačima, brinem o tome šta je njima bitno. Pobeda je izuzetno značajna i meni, ali i klubu. Bilo je mnogo emocija, sada smo jako srećni – zaključio je Ohi.

