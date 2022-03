VRATIO SE ROBERTO KARLOS: Sjajni Brazilac postigao gol, napravio ŽURKU, a onda pozvao NJEGA! VIDEO

Kada je okončao svoju karijeru nastala je velika praznina. Poput Siniše Mihajlovića imao je udarac koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Iako smo svi mislili da je kraj, ispostavilo se da nije.

Njemu je jedna nagradna igra mu je omogućila da ponovo obuje kopačke i izađe na fudbalski teren.

Debitovao je za amaterski klub u Engleskoj "Bik u štali" (The Bull in the Barne), a priča koja sledi zaista je spektakularna i nesvakidašnja.

Naime, navijači ovog kluba su osvojili nagradnu igru za fudbalsku legendu koja će biti deo njihovih startnih 11. Tombola je bila sprovedena preko Ibej platforme, sastojala se od kupovine učešća od pet funti i odabira potpisivanja "galaktikosa".

Imagine @Oficial_RC3 showing up for your Sunday League team... ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/Gj0tNHpFpC — SPORTbible (@sportbible) March 4, 2022

O tome koliko je interesovanje Karlos probudio govori i to što je klub morao da promeni stadion i zaigra na većem.

- Planirali smo da igramo na drugom mestu jer je parking veoma mali - poručili su iz ovog kluba.

Da je ta odluka bila ispravna pokazao je već prvi meč. Roberto Karlos bio je strelac gola sa penala. Nakon meča izveo je saigrače u pab, gde su zajedno sa legendom Real Madrida i španske reprezentacije Serhiom Ramosom proslavili pobedu. Brazilac ga je pozvao na video poziv, a kada se javio usledilo je oduševljenje.

This is Roberto Carlos videocalling Sergio Ramos in a Shropshire pub. Absolute gold. pic.twitter.com/K2xP3HmQ1k — Alan Feehely (@azulfeehely) March 4, 2022

Kurir sport