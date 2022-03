HOĆE U SKUPŠTINU SRBIJE, A PROVOCIRA UČK SIMBOLIMA! Čelnik srpskog kluba tvrdi: Lirona Zuka je nahuškala fudbalere da ONO rade!

Ozbiljan incident koji se dogodio tokom vikenda na jugu Srbije posle utakmice nižerazrednih klubova Jablanice i Trnovca, bio je izrežiran i smišljen. To tvrdi čelnik srpskog kluba iz Medveđe Stefan Raičević.

foto: Printskrin/Fejsbuk

Kao vinovnika provokacije Raičević je označio Lironu Zuku, kandidata za poslanika u Skupštini Srbije na predstojećim izborima, inače predstavnicu Nacionalnog saveta Albanaca Šaipa Kamberija. Čelnik kluba Jablanica kaže da čeka reakciju FS Istočne Srbije i kazne za vinovnike incidenta.

foto: Printskrin/Fejsbuk

Lirona Zuka bez stida na društvenim mrežama deli vlastite fotografije u uniformi zloglasne i terorističke UČK, koja je odgovorne za desetine hiljada svirepo ubijenih Srba, Roma, ali i Albanaca širom Kosova i Metohije.

– Utakmica je bila korektna. Bilo je varnica i malo oštrijih startova, ali sve je ostalo u granicama sporta i desilo se u žaru borbe. Bili smo grublji i mi i oni, ali to je samo fudbal. Posle utakmice smo želeli da maksimalno ispoštujemo goste, kupili smo sokove i sendviče, i to je sve prošlo kako treba. Pozdravili smo se fer i sportski, otišli smo kući, a oni su na zahtev jedne devojke, Lirone Zuke, otišli na drugu stranu i napravili te provokativne fotografije. Ona je i na utakmici provokativno navijala, često je dobacivala i vređala preko žice – otkrio je Raičević u razgovoru za Objektiv.

foto: Printskrin/Fejsbuk

Pokušao je predsednik Jablanice na sve načine da spreči da sporna fotografija dospe u javnost, ali u tome nije uspeo:

– Ja sam ujutru pokušao da dobijem tu devojku, želeo sam da joj kažem da slike ne izbacuje, ali nisam uspeo da dođem do nje i to se brzo proširilo. Zvali su me čelni ljudi njihovog kluba, konkretno njihov sportski direktor, i rekli mi da nikakva zla namera nije postojala, da nisu želeli da provociraju ili vređaju. Odgovorio sam im da je to isto kao kad bismo mi otišli u Albaniju i tamo dizali tri prsta, što nije lepo ni sportski, ali ni ljudski pre svega. Rekli su i da će uputiti javno izvinjenje preko društvenih mreža, ali to se i dalje nije desilo.

foto: Printskrin/Fejsbuk

Meč odigran u jesenjem delu sezone, u kom su Trnovac i Jablanica remizirali (1:1), protekao je bez incidenata.

– U prvom delu bilo je korektno. Ispoštovali su nas, kupili su svakom igraču sendvič i sok, mi smo pokušali da uzvratimo istom merom sada kada su oni došli kod nas. Ipak, oni su ostali da se slikaju, a mi nismo uputili niti jednu provokaciju.

foto: Printskrin/Fejsbuk

Jablanica se, kako predsednik ovog kluba navodi, obratila i Savezu, ne bi li ovaj skandal ostao „ispod tepiha”:

– Mi smo poslali dopis i slike u Fudbalski savez istočne Srbije, oni su nam odgovorili da će pokrenuti istragu - zaključio je Raičević.

Kurir sport

Bonus video:

00:33 ŽENSKI FUDBAL GLEDANIJI OD MUŠKOG! Barselona i Real oborili svetksi rekord: 91.553 gledalaca na Nou Kampu