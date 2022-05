MOTIKA SE NADA DUPLOJ KRUNI U PRVOJ SEZONI SA ZVEZDOM: Čast je raditi sa Dekijem, sada sam fokusiran samo na NOVI PAZAR

Talentovani mladi fudbaler Crvene zvezde koji je u klub stigao u zimskom prelaznom roku iz Bajerna, Nemanja Motika govorio je o periodu adaptacije, prilikama koje na mečevima dobija, dosadašnjem drugom delu sezone, kao i izazovima koji crveno-bele momke očekuju do kraja maja meseca.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Do kraja sezone imamo još nekoliko utakmica, ali moramo da budemo maksimalno koncentrisani isključivo na svaku sledeću. Trenutno razmišljamo o Novom Pazaru i to je jedini ispravan put ka duploj kruni. Mnogo puta ove sezone su napravili problem favorizovanim ekipama i mislim da nisu slučajno stigli do same završnice najmasovnijeg takmičenja. Moraćemo da odigramo na visokom nivou kako bismo prošli u finale, a kada mi igramo dobro, retko koja ekipa može da nam parira – istakao je Motika.

Govorio je Motika i o prilikama koje mu šef stručnog štaba Dejan Stanković ukazuje.

- Svaki minut na terenu mi mnogo znači. Velika mi je čast što trener kao što je Dejan Stanković ima poverenja u mene. Postigao sam jedan gol do sad, na utakmici protiv Radničkog, ali moja najbolja izdanja tek slede. Mlad sam igrač i strpljivo ću čekati svoju šansu, koja će siguran sam doći posle odličnog rada na treninzima. Nije lako izboriti se, imamo fantastične igrače na svakoj poziciji, ali verujem u sebe i imam mnogo prostora za napredak.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Osvrnuo se momak rođen 2003. godine i na podršku zvezdaša koji su i ove sezone pokazali ogromnu ljubav prema klubu.

- Navijači su bili uz nas na svakoj utakmici, kako na domaćem terenu, tako i na gostovanjima. Cenimo njihovu podršku koja nam u trenucima kada nam ponestane snage daje potrebnu energiju kako bismo stigli do željenog cilja. Svesni smo koliko im znači prošlogodišnja osvojena dupla kruna i upravo zbog toga ćemo učiniti sve kako bi i ove sezone imali razloga za slavlje – zaključio je Motika.

Kurir sport