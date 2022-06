REČ SUDIJSKOG EKSPERTA: Dejan Nedić tvrdi da je Srbija OŠTEĆENA protiv Norveške! Gol Holanda je NEREGULARAN?!

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Norveške sa 0:1, u utakmici prvog kola Grupe 4 u Ligi nacija B. Jedini gol na stadionu "Rajko Mitić" postigao je Erling Holand u 26. minutu.

foto: Dado Đilas

Norveška je postigla gol iz jedne od svega dve šanse na meču, a ispostaviće se da gol nije trebalo da bude priznat - iako je VAR tehnologija nakon duge provere utvrdila da Pedersen nije bio u ofsajdu.

Sudijski analitičar Dejan Nedić je u razgovoru za RTS nakon utakmice potvrdio da je doneta pogrešna odluka.

- Bio je ofsajd. VAR je proveravao i čudilo nas je što dva minuta proverava. Kad su iz UEFA sobe izvukli linije, videlo se da je blagi ofsajd. Vidite koleno igrača Norveške, bliže je našem golu od noge našeg igrača. Koleno je u ofsajdu. Većali su Poljaci i čudi me da su presudili da je to ofsajd. Blago smo oštećeni, to je uticaj na rezultat.

U preostale dve sporne situacije, kada je Srbija tražila penal, nije bilo elemenata za najtežu kaznu, ali je dovoljno što smo primili gol iz ofsajda koji ni VAR nije utvrdio.

foto: EPA/Andrej Cukić

U drugoj utakmici 5. juna Srbija će dočekati Sloveniju, a zatim će četiri dana kasnije igrati na gostujućem terenu protiv Švedske. U četvrtom kolu ekipa Dragana Stojkovića će 12. juna igrati kao gost protiv Slovenije.

