BURNA KONFERENCIJA TRENERA RADNIČKOG: Čovek se bacio kao u bazen! Ljudi pobedite nas, dajte nam pet komada!

Sivić je posle meča prvo dao izjavu za TV Arena sport, a na konferenciji za medije bio je dosta oštriji.

"Bila je ovo utakmica u kojoj smo zaslužili pobedu bez ikakvog pogovora. Na 3:1 smo imali zicer za 4:1 i to bi bila tačka na "i". Nisam komentarisao fudbal i suđenje od povratka na našu scenu, jer su me kažnjavali kad god sam rekao i reč. Smatram da je potrebno da vidimo da li je Filipović zaslužio da dobije crveni karton kada je nokautirao našeg igrača, takođe Vujačić za start sa dve noge... Dva penala, koja su dosuđena Partizanu, od kojih se kod drugog čovek bacio kao u bazen. Ne smemo da kažemo ništa jer je to Partizan ili Zvezda. Ljudi pobedite nas, dajte nam pet komada", rekao je Sivić na konferenciji za medije.

"Partizan nas je stisao u prvih pola sata, zatvorio naše najbolje tačke, ali u nastavku smo bili bolji. Morali smo da postignemo još jedan gol, međutim desilo se šta se desilo. Nemamo takav igrački kadar kao dva velika kluba da bismo izdržali ovakav tempo u pet dana. Nije lako u tako kratkom periodu igrati na ovako visokom nivou. Nismo sa izmenama na tom nivou da amortizujemo pad koncentracije."

foto: Starsport

Fudbaleri Radničkog i Partizana odigrali su u Nišu nerešeno 3:3, u utakmici drugog kola Super lige Srbije.

Radnički je na Čairu poveo golom koji je postigao Bojan Mladjović u drugom minutu, a izjednačio je Bibars Natho u 12. minutu iz jedanaesterca. Radnički je poveo u 50. minutu golom Stefana Dimića, a treći gol postigao je Lazar Jovanović u 54. minutu.

Gol za Partizan postigao je Slobodan Urošević u 71. minutu, a bod crno-belima doneo je Rikardo Gomeš u sedmom minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca.

