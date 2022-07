RASULO I RASPAD U PARTIZANU! Ćirković za Kurir: Naš klub je u beznađu, hitno nam treba SKUPŠTINA, podržavam inicijativu GROBARA

Partizan je u dubokoj krizi, na svim nivoima. Klub je poljuljan očajnim rezultatima i činjenicom da bi mogao da ostane bez borbe za titulu već posle nekoliko kola u Superligi. U javnosti se spekuliše sa dugom koji je premašio 30.000.000 evra, da je sportski centar "Teleoptik" pod hipotekom, da je gotovo sve u rasulu...

foto: Starsport©

Navijači Partizana traže vanrednu skupštinu kluba, čeka se mišljenje bivših igrača i legendi kluba. Jedan od takvih jeste i Milivoje Ćirković (45), čovek koji je realizovao penal protiv Njukasla 2003. godine i doneo prvu Ligu šampiona Partizanu, bivši reprezentativac, osoba od ugleda među simpatizerima crno-belih boja.

- Kao veliki partizanovac, bivši igrač i navijač trenutno ne vidim kako možemo da pronađemo izlaz iz ovog beznađa u kojem se klub našao. Koliko vidim, ovako iz daljine, ništa ne funkcioniše u Humskoj, a kad je tako, to se prvo odrazi na sportski sektor i rezultate - počeo je razgovor za Kurir Milivoje Ćirković i dodao:

- Da se razumemo, Partizan živi od domaćeg prvenstva. Mi u petak gubimo od kluba koji je poslednji. Pa, njih, ako ništa drugo, moramo da dobijemo na suv kvalitet. Titula donosi Evropu i zaradu, ove sezone i Ligu šampiona. A, mi pet godina nismo prvi. Ne vidim kako će biti bolje... U četvrtom kolu ispadamo iz trke za titulu...

foto: Starsport

Čoveku koji je crno-beli dres nosio od 1999. do 2010. i upisao 104 utakmice za Partizan nisu jasne mnoge stvari.

- Meni je bilo mnogo toga čudnog još pred početak priprema. Ilija Stolica je postavljen za trenera, otišlo se na pripreme u Sloveniju, a on nije imao ekipu za takmičenje. Setite se, na prvoj pripremnoj utakmici Partizan nije imao štopere. Taj podatak sve govori. Partizan, kao veliki klub, to sebi ne sme da dozvoli. Otišlo je 13 igrača, došlo sedam novih. Ne može to da izgleda kako treba. Onda te priče oko direktora Ilieva i trenera Stolice. Ko je koga hteo da smeni, ko je čiju ostavku tražio... Mnogo je i previše spekulacija oko kluba.

foto: Starsport

Navijači Partizana izdali su saopštenje u kojem traže vanrednu skupštinu kluba i promene. Slično misle i bivši asovi.

- Ljudi koji sada vode klub su legitimno izabrani. Da li je to bilo tako pre šest, ili sedam godina... Znamo svi šta se dešavalo na Teleoptiku, koliko je konflikata bilo... Sada je važan Partizan, jer smo svedoci da ekipa tone. Navijači su dali svoj stav! Njihovo saopštenje treba da bude okidač za sve kojima je Partizan na srcu. Da se ujedinimo i stanemo uz klub. Sada, kada je najpotrebnije. Navijače treba podržati, kako od strane bivših igrača, tako i od legendi kluba. Treba sazvati vanrednu skupštinu i probati da se nađe novo rešenje. Vidimo svi da ovako više ne može!.

foto: Printskrin/Jutjub

Milivoje Ćirković ne pamti kad je bio u klubu i deluje mu kao da se ljudi koji vode Partizan odriču bivših igrača:

- Svi veliki klubovi funkcionišu tako, što čuvaju bivše igrače i legende. Znam kako je bilo ranije, vrvelo je od nekadašnjih fudbalera u Humskoj. Sad je to retkost. Pričam sa velikim brojem bivših igrača. Većina mi kaže da ne dolaze na utakmice, a kamoli u klub. Kao da smo izgubili volju za Partizanom...

foto: Starsport

Podsetio se Milivoje Ćirković Partizana u vreme kada je bio fudbaler:

- U moje vreme znalo se ko je za šta zadužen u Partizanu. Bjeković je odgovorao za tim i rezultate sa Tumbom (Ljubiša Tumbaković op.a.). Zeka (Žarko Zečević opa.a) se nije mešao u sportski sektor, vodio je finansije, brinuo o klubu. Ćurković je bio čovek od ugleda. Svi zajedno su obezbeđivali maksimalne uslove. To sada nije slučaj u Partizanu.

foto: @starsport

Bivši as crno-belih nije za puč i velike rezove u Partizanu, opominje da je u četvrtak važna utakmica protiv AEK u Larnaki.

- Treba se spremiti za Kipar. Znam da će biti teško, posle svega. Igramo protiv ozbiljnog protivnika, Kiprani mnogo napreduju. To je prelomni meč. Optimista sam, bez obzira na sve, verujem u moj Partizan. Posle toga da uđemo u reorganizaciju kluba, uprave i celog sistema u Partizanu - ne ostavlja nedoumicu Milivoje Ćirković.

Kurir sport/A. Radonić