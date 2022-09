ČELSI POSRAMLJEN U ZAGREBU! Tuhel: Ovo je težak neuspeh

Trener fudbalera Čelsija Tomas Tuhel rekao je večeras da je njegov tim doživeo težak poraz protiv zagrebačkog Dinama, kao i da nisu potcenili protivnika

."Ljut sam na sebe, na naš nastup, ovo je težak neuspeh", rekao je Tuhel, prenela je Hina.

Fudbaleri Dinama iz Zagreba pobedili su večeras na "Maksimiru" ekipu Čelsija sa 1:0, u utakmici prvog kola Grupe E Lige šampiona.

Jedini gol na meču postigao je Mislav Oršić u 13. minutu.

Tuhel je dodao da nije očekivao takav rezultat protiv hrvatskog šampiona.

"Nisam ovo očekivao, nisam ovo predvideo, bio sam u pogrešnom filmu. Nismo bili precizni, odlučni, aktivni, ni individualno, ni timski", rekao je on.

Nemački trener je istakao da ih Dinamo nije iznenadio igrom. Tuhel je takodje dodao i da će kazniti igrače uzimanjem slobodnog dana.

"Počeli smo dobro, prvih 15-20 minuta, ali nam je nedostajalo odlučnosti, nedostajalo nam je 'krvi'. Imali smo dovoljno dodavanja, osvojenog prostora, ali trebalo je da imamo više udaraca. Gol smo primili iz kontre dvojice igrača, to nam se do sada nikada nije dogodilo. Smatrao sam da smo na dobrom putu, ali sam iznenađen", dodao je on.

Tuhel je rekao da njegov tim nije potcenio rivala, ali da ne zna šta je razlog za ovakvu igru.

"Nismo potcenili Dinamo, ako jesmo onda imamo veliki problem. Ne znam šta je posledica ovakve igre, možda manjak odlučnosti ili gladi. Nismo imali inteziteta, gubili smo duele. Ne možete u engleskom prvenstvu ili Ligi šampiona igrati utakmicu ovako niskog inteziteta", ocenio je Tuhel.

Tuhelu je ovo bila 100. utakmica na klupi londonskog kluba, a dodao je da bi atmosfera na stadionu bila bolja da su tribine bile pune.

"Publika je emotivna i bučna, ali atmosfera nije bila ključna da odigramo loše", zaključio je Tuhel.

U ovoj grupi večeras se sastaju Salcburg i Milan.

Kurir sport