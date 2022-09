OBAMEJANG SE NADA BOLJOJ SITUACIJI U ČELSIJU: Bila je to luda nedelja za sve nas, to je deo života...

Fudbaler Čelsija Pjer Emerik Obamejang rekao je da se nada da ga čekaju bolji dani, posle otkaza treneru Tomasu Tuhelu, koji ga je doveo na Stamford Bridž.

Čelsi je 7. septembra otpustio Tuhela i na njegovo mesto doveo je Grejema Potera iz Brajtona. Tuhel je letos doveo u Čelsi Obamejanga, sa kojim je prethodno sarađivao u Borusiji iz Dortmunda.

Fudbaler je rekao da mu dešavanja van terena nisu olakšala život po povratku u London.

"Svi znaju kakav sam odnos imao sa Tomasom. Uvek je tužno kada neko napusti klub. Viđao sam ga nekoliko dana. Fudbaler mora brzo da se prilagodi nekim stvarima u sezoni, to se dešava. Bila je to luda nedelja za sve nas, to je deo života, moramo da se prilagodimo. Tužno je, ali nadam se da nas čekaju bolji dani. Mislim da je svima čudno, ne samo meni, ali kao što sam rekao, ovo je fudbal i moraš da se prilagodiš", rekao je Obamejang, preneo je Gol.

Obamejang je igrao u prve dve utakmice za Čelsi u Ligi šampiona, u kojima je londonska ekipa osvojila bod. On i dalje nosi zaštitnu masku zbog povrede vilice koju je zadobio u napadu pljačkaša na njegovu kuću.

(Beta)