VLAHOVIĆA PITALI DA LI MU JE CILJ DA OBORI REKORD MITROVIĆA: Srpski napadač je dao HIT ODGOVOR! (VIDEO)

Dušan Vlahović je dao intervju za sajt Fudbalskog saveza Srbije, gde je pričao o atmosferi u ekipi, svojim ciljevima u reprezentaciji, očekivanjima pred naredna dva meča u Ligi nacija protiv Švedske i Norveške, a dotakao se i Svetskog prvenstva u Kataru.

foto: Starsport

"Jedva sam čekao da ponovo budem u Staroj Pazovi. Imao sam neke fizičke probleme, Mister mi je uvek izlazio u susret i moram da mu se zahvalim što mi je pomogao da na najbolji mogući način saniram povredu. Dolazio sam i tokom procesa oporavka da bodrim drugove i to je minimum onoga što sam u datom trenutku mogao da učinim za svoju reprezentaciju. Sada sam spreman i veoma srećan što ću ponovo biti među kandidatima za najbolji tim. Sa nestrpljenjem očekujem duele protiv Švedske i Norveške. Mnogo mi je drago što ćemo u subotu imati podršku najmlađih ljubitelja fudbala. Deca imaju oni najiskreniju emociju i daćemo sve od sebe da ih obradujemo još jednom pobedom. Uvek sa ogromnim zadovoljstvom dolazim da reprezentujem svoju zemlju i ne obazirem se previše na činjenicu ko se nalazi na suprotnoj strani terena. Važno je samo da Srbija pobedi", kaže Vlahović.

Upitan je da li ima ambiciju da obori rekord Aleksandra Mitrovića koji je do sada postigao 46 golova u drecu nacionalnog tima.

"Sigurno da je Mitar naš najbolji napadač svih vremena, ne razmišljam o obaranju njegovog rekorda, još je rano, ali mi to nije ni najbtinije, već kakvi ćemo biti kao ekipa. Što više reprezentacija pobeđuje, to je bolje za sve nas. Rekordi me ne zanimaju, tu sam da pomognem ekipi da budem u službi ekipe, ako nekad jednog dana dođe do toga, probaću da uradim nešto, ali nije mi prioritet", smatra Vlahović.

Kada ne trenira, igra košarku.

"Posle treninga, pre i posle večere igramo. Meni lično se basket najviše sviđa, zna naš portparol i još nekoliko igrača da mi je to omiljeni sport pored fudbala. Lepo je što se družimo, što imamo zajednička interesovanja", ističe Vlahović i dodaje da od društvenih igra "Ne ljuti se čoveče":

"Ne ljuti se čoveče je i napravljena da se nerviraju ljudi, da se dešavaju neke neverovatne stvari, to je da poludiš."

Govorilo se i o predstojećem Svetskom prvenstvu, tačnije o njegovim očekivanjima pred isto.

"Samim igranjem na Svetskom prvenstvu ostvarujem san, igranje za Srbiju na Mundijalu, to je nešto o čemu deca maštaju kada krenu da igraju fudbal, sve ostalo što dođe je gratis, ali naravno idemo u Katar da probamo što bolji rezultat da ostvarimo, idemo da pobedimo na svakoj utakmici i šta bude, biće", rekao je Vlahović kojem je pokazan album za Mundijal i njegova sličica.

Upitan je koliko je pratio neko od prethodnih Svetskih prvenstva.

"Ostalo mi je upečatljivo, naše utakmice su mi ostale iz grupe i finale, ali ostalih se ne sećam. Ali i kroz te albume se mnogo više skupljalo i pratilo, menjanje sličica na Terazijama, to je bilo neko vreme baš super, svi smo skupljali sa drugarima iz parka, ali mi je 2010. godine ostalo najupečatljivije prvenstvo", zaključio je Vlahović.

(Kurir sport/FSS)