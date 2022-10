DERBI PREMIJER LIGE Siti dočekuje Junajted: Evo šta kažu Gvardiola i Ten Hag pred gradski derbi

U nedelju je na programu veliki derbi Premijer lige između gradskih rivala Mančester Sitija i Junajted, a uoči meča na stadionu Etihad engleske medije zanimalo je mišljenje menadžera Mančester Sitija o rivalstvu dva moćna engleska kluba.

„U Španiji kad igraju Barselona i Real Madrid navijači su mnogo, mnogo glasniji. Pravi se veća buka, razumete. Mediji pre i posle meča… svega je mnogo više…“, poručio je Pep Gvardiola.

foto: Profimedia

Erik Ten Hag, menadžer Mančester junajteda, proglašen je trenerom meseca u Premijer ligi.

"Igrao sam mnogo derbija i znam šta je to. Poznajem rivala, šta sve to znači, znam da je ovo najvažniji meč u oblasti Mančestera za navijače i to me uzbuđuje. Želite da budete uključeni u takve mečeve jer daje dobre vibracije, daje mnogo energije. Činite sve da ostvarite pobedu", kaže menadžer Junajteda.

foto: EPA/PETER POWELL

Na pitanje kako će Junajted igrati protiv Sitija, imao je jednostavan odgovor.

"Naš prvi pristup je da gledamo sebe. A to znači da kao Mančester junejted želimo da dobijemo svaku utakmicu, to je poruka koju se nekoliko puta ponovio. Isti cilj je pred nama i u nedelju, ništa drugo. Moramo da odigramo najbolje što je moguće da igramo na svoj način, po našim principima, i bitno je da napravimo dobar plan igre. Posle je sve u tome da se to sprovede na terenu, moramo to da uradimo. Ako želimo rezultat moramo da igramo stoprocentno", zaključio je Ten Hag.

(Kurir sport)