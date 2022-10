IMAŠ KOD MENE STOTKU ZA JUČE! Žestoka sramota TRESE SRPSKI FUDBAL! Sudija pokušao da smesti pomoćniku NAMEŠTENU UTAKMICU! (VIDEO)

Neverovatnu situaciju sa fudbalske utakmice u Srbiji i sve što se dešavalo nakon nje, opisao je pomoćni sudija, Željko Šolajić iz Ivanjice.

On je "mahao" na utakmici devetog kola Srpske lige (treći rang srpskog fudbala) između Mihajlovca i Rađevca koja je završena rezultatom 1:0.

Sudeći po rečima Šolajića, glavni sudija tog susreta, Nikola Petrović, pokušao je da podeli sa njim novac koji je dobio od domaćina.

Šolajić je objasnio da se Petrović čudno ponašao tokom meča i da je ignorisao njegove instrukcije.

"U jednom trenutku prvog poluvremena, događa se školski primer situacije, gde igrač domaće ekipe kasni da odigra loptom i pri tome gazi u predelu skočnog zgloba gostujućeg igrača. Situacija se odvija između glavnog sudije i mene, na komunikaciji govorim glavnom sudiji: "Prekršaj, žuti!", posle par trenutaka, ne dobijajući nikakav odgovor od njega, ponavljam: „Gaženje, žuti karton“. Na to glavni sudija odgovara: 'Izvini, j*****, sad je kasno, već je izašla lopta u aut'. To mi je u trenutku bilo čudno, ali prihvatio sam je kao odluku po ovlašćenjima glavnog sudije, a ja sam svoj deo posla uradio", naveo je Željko Šolajić u opisu dešavanja na utakmici u Mihajlovcu, a preneo je "Sport klub".

Usledio je potom sukob glavnog arbitra sa pomoćnikom oko ofsajda. Kulminirao je Šolajićevom rečenicom:

"Ako ćeš ti da presuđuješ i ofsajde, onda ti ja ne trebam, izvoli ovu zastavicu, a ja idem kući".

Sporna situacija se dogodila i u završnici meča kada je Petrović poništio izjednačujući pogodak gostiju.

"U nadoknadi vremena, pred kraj utakmice, igrači gostujuće ekipe izvode udarac iz ugla, iz odbijene lopte postižu pogodak, koji sudija Petrović poništava. To bi bio pogodak za 1:1 i verovatno konačan rezultat utakmice... Pitao sam kolegu Petrovića da li je sigurno bio prekršaj, jer ga nisam uočio. Odgovorio mi je da jeste video prekršaj i da je zbog toga poništio pogodak gostiju", objasnio je Šolajić.

Šolajić se zbog svega izvinio javnosti, FS regiona Zapadne Srbije, kao i FSS. Pominjao je i doručak u Mihajlovcu sa Zoranom Širokim, srpskim sudijom koji je skinut sa superligaške liste arbitra na leto 2021. godine.

Navodno, glavni sudija Petrović je insistirao na tom zajedničkom doručku, a na tom sastanku nije bilo reči o predstojećoj utakmici.

Pomoćnik je i nakon utakmice sreo Širokog.

"Pitao je da li sigurno idem kući zbog žene i malog deteta, što sam naveo kao razlog. Rekao sam da nisam, pozdravio se sa kolegama i posmatračem, seo u kola i otišao kući, bez potrebe da se pravdam bilo kome zbog svoje odluke".

Posle propuštenog poziva u večernjim satima, neposredno nakon utakmice, glavni sudija Petrović dan kasnije, bio je uporan da dobije pomoćnika.

"Javio sam se, a on mi se obratio rečima: 'E, imaš "stotku" kod mene od juče'. Ne ulazeći u to na kakvu "stotku" misli, rekao sam mu: 'Tu "stotku" uzmi lepo i vrati onima koji su ti dali, ili je podeli među kolegama, meni je nebitno, ali je bitno da ti koji su ti dali, znaju da nisam hteo da je prihvatim'. Posle kratkog ubeđivanja, shvatio je da to ne želim i tu je naša komunikacija završena".

U završnoj reči, Šolajić je objasnio i razlog prijavljivanja kolege, o kojem u zapadnom regionu odavno kruže svakojake priče.

"Nisam hteo da reputaciju i karijeru, koju sam toliko godina gradio bez mrlje, upropasti neko ko nema čojstva i višeštva u sebi. S druge strane, nema garancija da je Petrović preneo tamo gde treba da novac nisam uzeo... Ozbiljan sam i porodičan čovek, živim fudbalsko suđenje u svakom smislu i zbog toga ne mogu prodati obraz ni za kakve pare", zaključio je Željko Šolajić.

Kurir sport