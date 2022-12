MIHA JE BIO U CENTRU SKANDALA: Navijači raširili JEZIVE transparente o AUŠVICU, napali Sinišu, a onda im je on OČITAO LEKCIJU!

Veliki skandal dogodio se u Italiji u oktobru 2017. godine, a ni kriv ni dužan zbog toga je na kraju ispaštao tadašnji trener Torina, Siniša Mihajlović.

Navijači Lacija koristili nalepnice sa likom Ane Frank, jevrejske devojčice koja je pisala dnevnik tokom Drugog svetskog rata, u dresu Rome, uz korišćenje antisemitskih slogana povezanih sa ozloglašenim logorom u Aušvicu. Na taj način su hteli da uvrede gradskog rivala.

Nakon užasnog poteza navijača Mihajlovićevog bivšeg kluba, popularnog Mihu su na pres konferenciji nakon utakmice protiv Fiorentine pitali šta misli o Ani Frank, na šta je on iskreno odgovorio da nije dovoljno upoznat sa njenom biografijom.

Odmah nakon toga krenula je hajka italijanske javnosti usmerena na srpskog trenera i priče da je rasista.

foto: AP/Mauro Scrobogna

Mihajlović je, kao i uvek, imao spreman odgovor.

"Nisam pročitao dnevnik Ane Frank. A da li vi znate ko je Ivo Andrić? On je osvojio Nobelovu nagradu za književnost, to je ono što sam ja učio u školi. Tako da mislim da nije strašno što ja nisam mogao da se setim Ane Frank. Ako je za vas to toliko ozbiljno i za mene je ozbiljno što vi ne znate ko je Ivo Andrić", naveo je Mihajlović, i dodao.

"Ja sam protiv svake vrste mržnje i rasizma. Ne možete da me optužite za rasizam, pa ja doživljavam rasističke uvrede svake nedelje na svakom stadionu", jasan je bio Mihajlović.

foto: Printscreen

"Rekao sam da ne čitam novine, pa su me novinari pitali o Andrei Belotiju, a odmah potom i o Ani Frank. Skakali su sa teme na temu i zbunio sam se, nisam razumeo kontekst. Pritom, ne znam za gest pristalica Lacija", rekao je Mihajlović na konferenciji za novinare tom prilikom.

Nakon toga su napadi italijanske javnosti na srpskog trenera prestali, a svim italijanskim klubovima naloženo je da zbog gesta navijača Lacija svaka utakmica počne minutom ćutanja i čitanjem odlomaka iz dnevnika Ane Frank.

Kurir sport