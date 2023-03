NOVI PAZAR NA ROĐENDANU ŠAMPIONA! Stanković pred Zvezdu: Da se izmerimo sa kvalitetnim protivnikom

Trener fudbalera Novog Pazara Aleksandar Stanković rekao je danas da je predstojeća utakmica sa Crvenom zvezdom u Beogradu prilika da se se njegova ekipa izmeri sa kvalitetnim protivnikom.

"Gotovo je sigurno da će Crvena zvezda odbraniti titulu prvaka. Nisu izgubili u prvenstvu, što govori o njihovom kvalitetu. Nadam se da ćemo biti konkurentni, videćemo da li pet minuta ili 55 minuta. Bitno je da ne menjamo neku našu rutinu, da se ne uplašimo", rekao je Stanković.

On je istakao da sportisti moraju da imaju dozu drskosti i veliku želju.

"Svako želi da se protiv šampiona pokaže u najboljem izdanju. Trebaju nam mirna glava, fokus i koncentracija. Verujem da će biti padova i kod crveno-belih i da ćemo barem jednom do dva puta imati priliku da ih ugrozimo. Moramo to da iskoristimo, da pokušamo da postignemo gol. To bih voleo", naveo je Stanković.

Pazar je na dva poslednja meča sa Crvenom zvezdom u Beogradu, u prvenstvu i Kupu Srbije, doživeo dva poraza, uz gol razliku 0:13.

"Nisam neko ko se plaši. Ne želim da mislim o takvom scenariju, iako znam šta je bilo u prethodnim mečevima. Imam dobru grupu. Lako je spustiti glavu i predati se unapred. Probaćemo da se nametnemo, videćemo u kojoj meri. Želimo da naš grad i klub prezentujemo u najboljem svetlu", poručio je Stanković.

Osim Nenada Gavrića (mononukleoza) i Bojice Nikčevića (povreda stopala), Stanković ne može da računati na još dvojicu prvotimaca.

"Miloš Filipović je protiv Radničkog 1923 ušao sa klupe rovit, a potom se požalio na još intenzivniji bol u međurebarnim mišićima. Nije trenirao tokom sedmice, pa ne verujem da će biti u kombinaciji. Videćemo stanje Filipa Kljajića, koji je dobio nezgodan udarac na treningu", pojasnio je Stanković.

Crvena zvezda je lider prvenstva sa 69 bodova, dok Novi Pazar na petom mestu ima 44 boda.

Štoper Numan Kurdić igrao je u porazu od Crvene zvezde u Beogradu (0:3) tokom prvog boravka u Novom Pazaru, pre skoro tri godine.

"Bilo je prvo kolo, pa odmah Crvena zvezda. Druge su okolnosti bile, tek smo ušli u elitnu ligu. Stanje je sada potpuno drugačije. Borimo se za Evropu, dosta smo bolja ekipa nego pre tri godine. Idemo da odigramo kvalitetnu utakmicu, nećemo se predati", najavio je Kurdić.

"Očekujem ozbiljna iskušenja za našu poslednju liniju protiv najboljih igrača u ligi. Jako su kvalitetni u ofanzivi. Ko god bude činio našu odbranu, imaće dosta posla. Moraćemo da budemo na najvećem mogućem nivou", dodao je on.

Fudbaler na šestomesečnoj pozajmici iz Molenbeka rekao je da je zadovoljan partijama u Novom Pazaru.

"Mislim da mogu još bolje. Želim to i hoću da odigram što više kvalitetnih utakmica, da pomognem Pazaru i sebi. I došao sam da budem što češće na terenu i da učestvujem u evropskom pohodu, ako to bude moguće", zaključio je Kurdić.

Crvena zvezda i Novi Pazar igraju u nedelju od 16.00 na stadionu "Rajko Mitić"

