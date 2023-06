POZNATI FUDBALER PRISUSTVOVAO HORORU U FRANCUSKOJ! Otkrio jezive detalje UŽASA - Ljudi su bežali, video sam decu na zemlji...!

Danas se u Francuskoj dogodila velika tragedija, pošto je migrant iz Sirije izbo nožem jutros oko 9.45 sati najmanje osmoro dece i roditelja na igralištu u gradu Ansiju.

Napad se dogodio na igralištu pored lokalnog jezera na kome se u tom momentu prema navodima francuskih medija nalazila grupa dece starosti od tri do pet godina.

Nekadašnji fudbaler Entoni Le Talek, prisustvovao je strašnom događaju, a na Instagramu je objavio video snimak u kojem priča da je bio svedok napada.

„Trčao sam pored jezera kada sam odjednom video desetine ljudi koji brzo dolaze ka meni, u suprotnom smeru. Pitao sam se šta se dešava. Jedna mama je vikala na mene: Beži, beži, sve bode neko, po celom jezeru! Ubo je decu, bežite, bežite! “, ističe bivši fudbaler.

„Malo sam iznenađen, nastavljam. I vidim momka koji, zaista, dolazi ispred mene. On je na travi i vidim pandure koji su 5-10 metara iza njega. Ne mogu da ga uhvate. Ide prema meni pa se malo odmaknem i vidim da ide pravo ka dekama i babama. I tamo, on nasrće na dedu. Ubode ga jednom, policajci iza njega ne uspevaju da ga uhvate. Ja im kažem: ’Pucajte, ubijte ga, on sve bode!‘ Napadne jednom, dvaput, a onda počnu da pucaju. Pucaju u osobu, koja pada na zemlju, a deda je već pogođen. Nastavljam da trčim i vidim u daljini, decu na zemlji. Ludo je to videti u Ansi...

