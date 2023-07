ZVEZDA PUŠTA UŽIVO U PRODAJU SEZONSKE KARTE 17. JULA: U klubu spremili lepo iznenađenje za navijače

FK Crvena zvezda obaveštava javnost da će od 17. jula svi zainteresovani moći uživo, u "Servisu za članstvo" da dođu do svojih "Premijum", ali i sezonskih ulaznica.

foto: Printskrin

"Premijum" sezonska ulaznica podrazumeva sva domaća takmičenja i paket karata za grupnu fazu Lige šampiona, a ono što je sjajna vest za sve zvezdaše, to je da će svi oni kojima je krv crveno-bela od 17. jula do nje moći da dođu i uživo. Do sada su bile u prodaji isključivo onlajn, ali sada su u klubu spremili još jedno iznenađenje za zvezdaše, jer ukoliko kupite "Premijum" sezonsku ulaznicu na licu mesta, i platite je karticom, odnosno tim vam popuni upitnik koji to podrazumeva, dobićete popust od 1.000 dinara na nju! Naravno, do "Premijum" sezonske ulaznice i dalje možete da dođete ONLAJN.

foto: Printskrin

Cene su sledeće:

Sever - 14.500 dinara, obnova: 9.500 dinara

Istok - 25.000 dinara, obnova: 16.000 dinara

Zapad - 30.000 dinara, obnova: 19.500 dinara

Tribina Siniša Mihajlović - obnova: 33.000 dinara

Kada je reč o sezonskim ulaznicama one podrazumevaju sva domaća takmičenja i do nje će svi zainteresovani zvezdaši moći da dođu isključivo uživo, od 17. jula u našem Servisu za članstvo.

foto: Printskrin

Cene su sledeće:

Sever - 6.500 dinara, obnova: 4.500 dinara

Istok - 9.000 dinara, obnova: 6.000 dinara, (porodična +1: 1.000 dinara) (+65: 7.000 dinara)

Zapad - 12.000 dinara, obnova: 7.500 dinara ((porodična +1: 1.000 dinara) (+65: 8.000 dinara)

Tribina Siniša Mihajlović - obnova: 10.000 dinara ((porodična+1: 5.500 dinara) (+65: 13.500 dinara)

U okviru Servisa za članstvo otvoren je i šalter za pomoć pri kupovini sezonskih ulaznica koji će vam biti u potpunosti na raspolaganju za sva pitanja.

Kurir sport