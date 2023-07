NJEGOVE OBJAVE PRATI CEO SVET! ZOVU GA TRANSFER GURU: Otkriveno koliko para zarađuje najpoznatiji sportski novinar

Ono što su Lionel Mesi, Kristijano Ronaldo ili Kilijan Mbape u fudbalu, to je Fabricio Romano u sportskom novinarstvu.

Ovaj italijanski novinar je poznat po tome da prvi objavljuje transfer bombe kada je u pitanju evropski fudbal.

Italijan je karijeru sportskog novinara počeo 2011. godine, kada je imao 18 godina. Specijalizovao se za transfere i svakodnevno na svom Tviter nalogu objavljuje informacije o prelascima igrača. Njegov profil ima 17 miliona pratioca, a 21 milion na Instagramu.

Slavu nije stekao preko noći, niti nekakvim marketinškim trikom. Tajna njegovog uspeha je rad i samo rad. Nedavno je pokazao da je 5. jula koristio telefon 17 sati i 37 minuta, što dogovoljno govori koliko je posvećen svom poslu.

- Ponekad je zaista ludo, pa na telefonu znam provesti i 18 sati dnevno. Čim krene prelazni rok, provedem ceo dan na telefonu. Tih dana nemam vremena za hobije ni porodicu, samo radim. Srećom, ljudi kojima sam okružen već znaju da moj posao zahteva takvu posvećenost i svi to poštuju - rekao je Fabricio Romano u nedavnom intervjuu za Flashscore News.

Takav rad se na kraju isplati. Prema britanskim medijima, Romano samo od objava na Tviteru mesečno zarađuje oko 80.000 evra.

Romano je popularizovao frazu "Here we go", koja se koristi kada su se sve strane složile i transfer je neizbežan. Razlikuje se od većine novinara jer je jako oprezan i precizan - nema neproverenih i netačnih informacija.

