MOTIKA ŽESTOKO OPLEO PO ZVEZDI: Obećavali mnogo, a ništa nisu ispunili! To što je Terzić rekao - NIJE ISTINA!

Novi fudbaler Olimpije iz Ljubljane, Nemanja Motika, bez dlake na jeziku govorio je o periodu koji je proveo Crvenoj zvezdi.

Mladi fudbaler je u Zvezdu stigao u februaru 2022. godine iz Bajern Minhena, ali u crveno-belom dresu se nije najbolje snašao. Odigrao je ukupno 16 utakmica i postigao jedan gol. Ove zime je poslat na pozajmicu u Austriju Luštenau, ali ni tamo nije uspeo da pokaže zbog čega su crveno-beli za njegov dolazak izdvojili 1,5 miliona evra.

Napustio je Zvezdu ovog leta i preselio se u redove ljubljanske Olimpije.

U opširnom intervjuu koji je dao za portal "Goal" Motika je, između ostalog, govorio i o svojoj neuspešnoj epizodi u Beogradu.

Mladi as mnogo toga zamera bivšem klubu.

"Obećano je mnogo, a ništa nije ispunjeno. Imao sam mnogo manju minutažu nego što sam zasluživao. Na treningu su me mnogo hvalili, govorili da su zadovoljni kako radim. Super sam se slagao sa saigračima i dobro uklopio u tim. Ali i dalje nisam dobijao pravu šansu. Nije bilo objašnjenja za to. Nisam to razumeo i nikada neću razumeti. To me je baš rastužilo ali Zvezda i dalje ostaje moj omiljeni klub", rekao je Motika.

foto: www.crvenazvezdafk.com

On je istakao da ga je pogodila izjava generalnog direktora Zvezdana Terzića, koji je jednom prilikom rekao da Motika mora da "sazri".

"Ta javna kritika za mene je bila veliko iznenađenje. To mi nije rečeno u lice. To nije bila istina. Bio sam dovoljno zreo da napravim iskorak. U Crvenoj zvezdi sam postao pravi čovek. Posle te kritike nije bilo mnogo razgovora sa ljudima iz kluba, pojavili su se neki drugi timovi koji su bili zainteresovani, Zvezdu nije bilo previše briga za to i sada sam u Ljubljani, deo sam velikog projekta", rekao je Motika.

Kurir sport