SVET BRUJI O SKANDALU LUKE MODRIĆA: Žestoko opsovao sudiju, kamere sve zabležile! PROSTAKLUK kakav se ne pamti

Hrvatska je izgubila od Turske u meču kvalifikacija za EP, a Luka Modrić je napravio veliki skandal.

Kapiten hrvatske reprezentacije nervozno je reagovao kada je u finišu meča sudija Entoni Tejlor tražio da Lovro Majer ponovo izvede korner.

As Reala je centrirao pre nego što je Englez dao znak, a lopta je stigla do Modrića, koji je demonstrativno šutnuo prema golu. Za to je dobio žuti karton, a onda je usledila još burnija reakcija.

Kamera je uhvatila Modrića kako govori.

"J…m ti mater ćelavu!"

A onda je usledio i dodatak:

"U p…u!"

