KAMERUN JE TREBALO DA POBEDIMO 6:1! ZNAM KO JE POGREŠIO: Miloš Drizić se setio Mundijala, a onda locirao važan detalj iz KATARA

Miloš Drizić prvi put je za Kurir govorio i o debaklu fudbalske reprezentacije Srbije na Mundijalu u Kataru.

foto: Starsport

Pre odlaska na Svetsko prvenstvo, Miloš Drizić garantovao je da će Srbija sigurno proći grupu, a onda biti hit u Kataru. Nažalost, ništa od toga se nije desilo. Orlovi su Svetski kup završili kao poslednji u grupi sa samo jednim bodom, uz dva poraza i jedan remi, bez pobede.

Nismo mogli, a da ne pitamo Miloša Drizića za slab rezultat Srbije u Kataru.

- Sad ću da vam kažem. Problem je bio na utakmici protiv Kameruna. Dvojica igrača su se uhvatili za prepone kada smo vodili 3:1. Mislim da su to bili Miloš Veljković i Strahinja Pavlović, dvojica štopera. Verujem da su to uradili kako bi se poštedeli za Švajcarsku, jer nam je to bio meč za tri dana. Ali, to se ne radi. Nikada - istakao je Miloš Drizić, a onda nastavio:

foto: Naoki Morita / AFLO / Profimedia, Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

- Da sam im saigrač ne bih im dozvolio da izađu sa terena. Šta su oni mislili u svojim glavama? To bih voleo da znam. Šta je tu selektor mogao? Taj detalj, na toj utakmici je presudio, jer smo mi za tri minuta primili dva gola. Trebalo je da dobijemo Kamerun rezultatom 6:1, a ne da bude 3:3. Mene je to zaprepastilo. Setite se, mi smo vodili i protiv Kameruna i protiv Švajcarske. A, onda nam je padala koncentracija...

Kurir sport/A. Radonić