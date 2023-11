MILAN RODIĆ ZVEZDIN REKORDER U LIGI ŠAMPIONA: Umalo tragičar protiv Lajpciga ima razloga za zadovoljstvo! Prestigao Milana Borjana

Poražena je Crvena zvezda rezultatom 1:2 od Lajpciga u okviru četvrtog kola grupne faze Lige šampiona, ali je to bio jubilarni 40. meč u elitnom takmičenju za Milana Rodića koji se tako zlatnim slovima upisao u istoriju kluba.

Nema dileme da je Milan Rodić sinonim za Zvezdine uspehe u novijoj istoriji, s obzirom na to da je fudbaler sa daleko najvećim stažom u klubu. U julu 2017. godine je parafirao ugovor, i već sedmu sezonu predstavlja jednog od najvažnijih igrača u timu crveno-belih.

Utakmica protiv Lajpciga bila je 40. u Ligi šampiona (računajući i kvalifikacije) za Rodića koji je iza sebe ostavio Milana Borjana sa 39 utakmica. Interesantno je da je na trećem mestu još jedan aktuelni prvotimac Miloš Degenek sa 29 mečeva. Na svom kontu ima dve asistencije koje je upisao protiv Kairata, ali i Jang Bojsa.

Rodića, kako stoje stvari, u decembru čeka još jedan veliki jubilej, s obzirom na to da trenutno ima 293 utakmice u crveno-belom dresu, te da je vrlo moguće da do kraja kalendarske godine stigne i do brojke koja bi ga izdvojila kao jednog od najposebnijih zvezdaša u 21. veku.

ZVEZDAŠI U LIGI ŠAMPIONA:

1. Milan Rodić - 40 utakmica

2. Milan Borjan - 39 utakmica

3. Miloš Degenek - 29 utakmica

4. El Fardu Ben - 28 utakmica

5. Marko Gobeljić - 26 utakmica

