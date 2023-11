"STVARNO SU TO URADILI? NISAM ZNAO..." Novak prokomentarisao zanimljivu proslavu fudbalera Srbije! (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nakon trijumfa u finalu Završnog mastersa u Torinu čestitao je fudbalerima Srbije plasman na Evropsko prvenstvo.

Naša fudbalska reprezentacija posle više od dve decenije uspela je da obezbedi plasman na EP, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija odigrala nerešeno sa Bugarskom u Leskovcu (2:2).

Veliku pažnju nakon meča u Leskovcu privukao je potez Nemanje Radonjića, koji overu vize za Nemačku proslavio u Novakovom stilu.

Naime, Radonjić je nakon meča imitirao čuveno Đokovićevo "spuštanje slušalice" i poručio: "Samo još da Novak pobedi".

Novak je pobedio, a na konferenciji za medije koja je usledila nakon meča, novinari su ga zamolili da prokomentariše proslavu fudbalera Srbije.

"Prvo da im čestitam. Stvarno su to uradili? Nisam znao. Luka Jović je bio sa suprugom na meču, Dušan Vlahović je bio pre nekoliko dana, gledao sam njega i Kostića na meču, pričali smo. Drago mi je ako imam pozitivan uticaj na njih, to mi daje radost i stvarno je čast biti u poziciji da utičeš na to pozitivno, da ga inspirišeš, nešto što će pomoći njemu ili njoj, da se bolje pripremi, oporavi, uradi", rekao je Novak i dodao:

"Ono što sam dobijao kao najučestalije pitanje od sportista je taj mentalni aspekt, kako biti jak mentalno, kako se nositi sa pritiskom. Kako se oporaviti od napornog perioda, biti svež za naredni izazov. Sport se danas mnogo promenio, posebno timski sportovi. Imaju mnogo veći broj utakmica fudbal i košarka, duge sezone, pričam o najvišim nivoima, ubacili su sad i tu neke stvari, mnogo je utakmica, naporno je za njih i naravno da je logično da se pitaju kako da imaju dugovečnost i karijeru koja traje i uspeh na visokom nivou. Ima raznih nivoa. Prvi nivo je ulazak u sport, pa probijanje, pa dolazak na vrh, pa kako opstati na vrhu tokom cele godine, pa tokom dve-tri, kako imati karijeru bez mnogo povreda, kako gaijiti šampionski mentalitet, kako korigovati svoj život, da sve bude podređeno ciljevima, a da ne budeš prazan i nesrećan i ako ne uspeš, već da imaš prave vrednosti, da imaš porodicu, kuću, da imaš sa kim da pričaš".

Kurir sport

