ŽENA ME JE OZBILJNO TUKLA! UNIŠTILA JE SKUPOCENI PORŠE: Nekada najskuplji fudbaler sveta bio je žrtva! OVA LEPOTICA GA JE MLATILA

Kristijan Vijeri je u svoje vreme bio jedan od najskupljih fudbalera na svet. Ujedno i veliki zavodnik.

Kristijan Vijeri nosio je dres tri največa italijanska kluba Juventusa, Milana i Intera, a u inostranstvu je igrao za madridski Atletiko. Godine 2003. bio je najbolji strelac u Seriji A.

Popularni Bobo u krevet je odveo veliki broj atraktivnih žena, a u braku je bio sa manekenkom Elizabetom Kanalis. Priznao je da ju je često varao, a ona, kao vrstan poznavalac veština u kikboksu, umela je da mu uzvrati onako kako to radi prevarena žena.

- Ozbiljno me je tukla! Kad god bih je naljutio. Toliko sam je jednom izveo iz takta, da je velikim auto ključem uništila moj novi Porše - rekao je u jednom intervjuu Kristijan Vijeri i tako priznao da je bio žrtva fizičkog nasilja u porodici.

Lepa Elizabeta Kanalis samo je potvrdila Vijerijeve reči.

- Bobo je vrlo vesela osoba i vrlo osetljiv na ženski šarm. Varao me sve vreme, ali to nije dobro skrivao. Mislim da sam to uvek, ili gotovo uvek, otkrivala. Istini za volju, dobio je nekoliko šamara nakon čega sam ga ostavila - rekla je Elizabeta Kanalis.

Elizabeta, koja danas ima 44 godine, kasnije se zabavljala i sa glumcem Džordžom Klunijem, ali su posle dve godine veze raskinuli 2011. Kanalisova se kasniej skrasila uz jednog ortopedskog hirurga.

