BRAZILSKI FUDBALER FILIPE LUIS ZAVRŠAVA KARIJERU: Želim da zatvorim ovo poglavlje i počnem novu fudbalsku priču..

Brazilski fudbaler Filipe Luis objavio je da završava profesionalnu karijeru u 38. godini.

"To je bila veoma teška odluka, oni koji me poznaju, znaju da sam uvek govorio porodici i prijateljima da želim da igram do 45. godine, ali nažalost, to neće biti moguće", naveo je Luis u video poruci koju je objavio njegov klub Flamengo.

Tokom karijere imao je problema sa povredama, ali je rekao da je zahvalan na svemu što je postigao.

"Obećao sam sebi da ću prestati ako ne budem mogao da igram na istom nivou i ako se ne budem osećao dobro", naveo je Luis.

Poslednju utakmicu u karijeri igraće u nedelju protiv Kujabe.

"Želim da zatvorim ovo poglavlje i počnem novu fudbalsku priču", rekao je Luis.

Tokom 20-godišnje karijere, Luis je igrao 14 sezona u Evropi, najviše za Atletiko Madrid, od 2010. do 2014. godine, a zatim i od 2015. do 2019, sa kojim je osvojio šampionsku titulu u Primeri, dva trofeja Lige Evropa, Kup kralja i tri evropska Super kupa.

Igrao je još za Ajaks, na pozajmicama za Real Madrid B i Deportivo, a jednu sezonu proveo je u Čelsiju.

On se 2019. godine vratio u Brazil gde je osvojio dve titule i dva Kupa Libertadores sa Flamengom.

Za reprezentaciju Brazila odigrao je 44 utakmice i postigao dva gola, od 2009. do 2019. godine.

(Beta)