ORLOVI SPREMNI ZA KLJUČNE MEČEVE: Futsaleri Srbije počeli pripreme za mečeve protiv Poljske i Belgije

Futsal reprezentacija Srbije okupila se i počela pripreme za utakmice u elitnoj rundi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2024. godine protiv Poljske i Belgije.

Izabranici selektora Dejana Majesa će 15. decembra od 18.00 u hali u Zrenjaninu igrati protiv Poljske, a pet dana kasnije gostovaće reprezentaciji Belgije.

Selektor Dejan Majes nije krio da su pobede imperativ u naredne dve utakmice.

"Koliko je to realno, pokazaće vreme. Ne interesuje me način na koji ćemo doći do pobede, dosta smo umirali u lepoti, sada se traži znoj i izgaranje do poslednje sekunde. Fokus je na Poljskoj, tek kada se završi utakmica u petak, razmišljaćemo o gostovanju u Belgiji", rekao je Majes, prenosi Fudbalski savez Srbije.

On je dodao da su povrede igrača ponovo veliki problem, ali je istakao da ne želi da traži alibi u tome.

"Sve je do nas, ako izginemo na svakom delu terena, ako svaka ničija lopta bude naša, ne brinem za rezultat. Kada smo mi na visini zadatka, najjače reprezentacije na svetu imaju problem sa Srbijom", rekao je Majes.

Posle četiri odigrana kola, Srbija se nalazi na trećem mestu na tabeli Grupe B kvalifikacija sa pet bodova. Prva je Poljska sa devet, a druga Ukrajina koja ima sedam bodova.

