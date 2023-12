(UŽIVO) VANREDNO OBRAĆANJE ZVEZDANA TERZIĆA: Želim da prekinem spekulacije - Baharov ugovor je jasan!

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, obratiće se javnosti i navijačima.

Početak vanredne konferencije za novinare zakazan je za 13 časova, a njen tok moći ćete da pratite na Kurir sportu.

O Baraku Baharu.

- Nismo ispunili ciljeve koje smo zacrtali i ovom prilikom želim da se izvinim najširoj zvezdaškoj javnosti jer smo, kao i oni očekivali više. Epilog svega je raskid ugovora sa Barakom Baharom. To je tako u fudbalu, kada nema rezultata, prvi strada trener. Želim da se zahvalim Baharu na saradnji, uradio je i mnogo kvalitetnih i dobrih stvari. Drago mi je što se rastajemo kao prijatelji i što je on svestan velikih ciljeva koje je imala Crvena zvezda. Želim da prekinem spekulacije da će advokati imati pune ruke posla, da se on zaštitio i da moramo da platimo penale. Ugovor je jasan, Bahar je imao svoju platu, imaće pravo da prima platu dok ne prima novi posao.

- O Baraku bih rekao još par reči. Radi se o odličnom treneru i odličnom čoveku. Neke stvari se nisu poklopile.

Uoči konferencije:

Crveno-beli su jesenji deo sezone završili na drugom mestu Super lige Srbije, nakon što su u grupnoj fazi Lige šampiona osvojili samo jedan bod.

Nakon poraza u 171. večitom derbiju smenjen je Barak Bahar, a očekuje se da odlazak Izraelca bude jedna od tema o kojoj će Terzić pričati.

Očekuje se da generalni direktor crveno-belih priča o aktuelnom stanju u klubu, rezultatima u ovoj sezoni, ali i o dolasku Vladana Milojevića na poziciju šefa stručnog štaba.

