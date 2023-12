"ALEKSANDAR VUČIĆ JE MOJ PRIJATELJ I BRAT" Terzić: Nikad nije nam pomogao više nego Partizanu! Nikad - jer je odgovoran čovek!

Zvezdan Terzić u Novogodišnjem intervjuu za Kurir govorio je o Crvenoj zvezdi i njenom odnosu sa državom. Posebno je apostrofirao i svoj odnosa sa predsednikom Srbije.

Prvi put i ekskluzivno za Kurir Zvezdan Terzić otkrio je kakvu ima relaciju sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Srbije.

- Sva ta priča da Crvena zvezda muze državu, sve je to laž! Sve što država da Crvenoj zvezdi, da i Partizanu. Odnosno, prvo da njima, pa tek onda nama. Aleksandar Vučić jeste veliki navijač Crvene zvezde! On to ne krije, odrastao je na severnoj tribini, često dođe da gleda utakmice klub. On je moj prijatelj i brat i neizmernoi ga volim. Ali, kao odgovoran čovek, nikada ne bi dozvolio da zloupotrebi svoju funkciju da se pomaže Crvenoj zvezdi, više nego Partizanu. Nikad! Nikad! Niti bih ja to od njega ikada tražio - otkrio je Zvezdan Terzić Kuriru i nastavio:

- Sve te zlonamerne priče mnogo štete Crvenoj zvezdi. Sve je to delo spin majstora iz Partizana. Prvo, navlače bes velikog broja navijača Partizana protiv države. Opet, rukovodstvo FK i KK Partizan su u velikom broju slučajeva isticali da dobijaju veliku pomoć od strane države. Da ne bi mogli da opstanu bez pomoći države. Zna se vrlo dobro da je FK Partizan tri godine dobio pomoć od države za licencu, za UEFA takmičenja. Kako će to izgledati u martu, videćemo.

Govorio je Zvezdan Terzić o tome i koliko država pomaže Crvenu zvezdu. Mnogi poznavaoci prilika biće iznenađeni onim što je rekao.

- Mi smo ovde razapeti između neralnih očekivanja i malih mogućnosti! Razumem armiju navijača, milione njih. A, niko od njih se ne zapita kako je onom Terziću kad dođe svaki dan na posao. Kako da nađe pare za takvu mašineriju? Evo, kazaću vam, otvoreno, iskreno. Nama je potrebno 4.000.000 evra mesečno da bi klub živeo! To vam je 48 do 50 miliona evra godišnje. Naš realan izvor prihoda je nula! Svi su nam varijabilni! Imamo 5.000.000 od Gasproma, što je sigurno i ništa više. Nijedna državna kompanija nije sponzor Zvezde. Čak je i taj ugovor sa Telekomom istekao u avgustu mesecu i nije potpisan novi, a mi smo i dalje nastavili da ih reklamiramo, čak i u Ligi šampiona. Država jeste donirala i Crvenoj zvezdi i Partizanu po 3.000.000 evra. Isto, potpuno isto. Mi poslujemo transparentno - objasnio je Zvezdan Terzić.

