"KADA SAM VIDEO KOLIKU ŽELJU IMAJU SVAKOG DANA..." Arteta blista posle pobede Arsenala: Vratili smo se u trku, zaista sam uzbuđen

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta rekao je da su njegovi igrači danas odigrali fenomenalno protiv Liverpula i da ih je ta pobeda vratila u borbu za šampionsku titulu u Premijer ligi.

"Veoma sam srećan. Ovo je bila važna utakmica koja je diktirala gde smo i gde ćemo biti. Ono što su igrači prikazali bilo je fenomenalno. Kada to urade, onda i ja moram da uložim energiju u to. Navijači su izvukli najbolje iz svakog igrača danas", rekao je Arteta za Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbaleri Arsenala pobedili su na svom terenu Liverpul 3:1, u utakmici 23. kola Premijer lige i primakli mu se na dva boda zaostatka u šampionskoj trci.

"Ne mogu da izdvojim nijednog igrača. Žoržinjo je proglašen za igrača utakmice. Ne mogu biti srećniji. On je pravi primer", dodao je Arteta.

Povodom loših rezultata krajem prošle godine, Arteta je rekao da su to bili više loši rezultati nego igra.

"Kada sam video koliku želju imaju svakog dana, dugoročno ti rezultati se neće ponoviti. Verujem u njih. Večeras ćemo uživati jer smo toliko radili za pobedu", dodao je trener Arsenala.

Arteta je rekao da je Liverpul u ovom trenutku verovatno najbolja ekipa u Evropi.

"Daleko smo dogurali i sada moramo to da radimo konstantno. Liverpul je to radio šest ili sedam godina", naveo je on.

Arsenal je drugi na tabeli sa 49 bodova i ima dva boda manje od vodećeg Liverpula. ;Aktuelni šampion Mančester siti je treći sa 46 bodova, ali ima dve utakmice manje od Liverpula i Arsenala.

"Ova pobeda nam daje zamajac i način na koji smo je ostvarili, vratili smo se u trku, zaista sam uzbuđen", rekao je Arteta.

kURIR SP