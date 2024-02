"GOH NIJE SPREMAN DA BUDE STARTER" Igor Duljaj OTVORIO KARTE pred Javor: Imamo jedan veliki PROBLEM!

Fudbaleri Partizana u subotu od 14 časova u Ivanjici počinju drugi deo sezone u Superligi Srbije.

Protivnik je Javor, a uoči ovog duela svoja očekivanja dao je Igor Duljaj. Šef stručnog štaba crno-belih prvo je govorio o Jun Džun Gohu.

- Teško će Goh biti starter u ovom trenutku. Zavisi i od izbora bonusa. Što se Goha tiče, rekao mi je da nije stoprocentno spreman, tražio je da u prvoj prijateljskoj utakmici igra 30 minuta. Došao je malo kasnije i zato polako ulazi u ritam, te ćemo ga na terenu, u početku, gledati po 30 ili 35 minuta - počeo je priču Duljaj.

Novo pojačanje Partizana iz Južne Koreje ima veliki problem da se prilagodi, najviše zbog jezičke barijere, jer ne priča engleski, ali je Duljaj imao drugačije viđenje čitave situacije.

- Bitno je da fudbalska barijera ne postoiji. Ako znate principe igre, lako se fudbaleri prilagode. Goh je toliko inteligentan da bez razgovora shvata šta se od njega traži.

Veliki problem Partizana biće i bonus.

- Projektovali smo da to posle odlaska Mihajla Ilića u Bolonju bude Nikola Miličić, ali me zabrinjiva što je doskorašnji štoper kragujevačkog Radničkog van terena. Jedino mi to stvara problem što se tiče postavke i izbora bonusa. Imamo odlične igrače na napadačkim pozicijama, doveli smo dosta pojedinaca koji mogu da poboljšaju učinak, ali kad menjam bonusa onda moram da pravim dostruku izmenu, jer dva igrača (bonusa) ne igraju na istoj poziciji - rekao je Igor Duljaj, a zatim je govorio i o Samedu Baždaru:

- Odlično je odradio pripreme, razgovarali smo na njegovu inicijativu, rekao je da su mu misli bistrije, čistije, da je podređen Partizanu. Uzvratio sam da bi trebalo da sluša, odnosno da mu ono što čuje ostane u glavi. Mi iz stručnog štaba smo tu da pomažemo igračima. Bonus igrači zaslužuju da budu sa nama, samo sama imao drugačiju skliku. Moja ideja je bila da štopera bonusa zamenim štoperom bonusom, kako bismo dobili iše kombinacija u ofanzivnom delu tima.

Govorio je Duljaj i o narednom protivniku crno-belih.

- Srećan sam što smo u prilici da se ponovo sportski borimo za bodove. Radujemo se nastavku prvenstva. Prva utakmica je najtežema i teško da neki tm od početnog kola može da bude u formi kakvu želi. Zato je rezultat u prvom planu. Javor nam je zadao dosta problema u Beogradu. Uvek su bivši igrači Partizana kobni za nas, kao što je Petar Gigić, ali on je napustio Ivanjicu. Planirali smo da će Gigić i Tanko igrati, mada vidim da momak iz Gane nije prošao lekarske preglede u Izraelu, pa ne znam da li se vraća. Najvažnije je kako ćemo mi izgledati. Idemo u živopisno mesto, odkale je pokojni Vladica Kovačevića, sa jedna od najvećih legendi Partizana nam budi uspomene svaki put kad su u Ivanjici. Zato ne sumnjam da će podrška navijača biti velika. Sa te strane ne bi trebalo da brinemo. Ni o kvalitetu terena, jer se domaćin postarao da bude što je moguće bolj, nije trenirao na glavnom igralištu i jedan od retkih klubova u zemlji koji razmišlja sportski.

Dotakao se i saradnje između Zahida i Natha.

- Videla se tokom priprema posebna konekcija njih dvojice. Verujem da se odlično razumeju i da će pomoći timu da bude bolji. Kontrolne utakmice, ipak, ne mogu da ponude odgovarajuću sliku, pristup je drugačiji u takmičarskim mečevima.

Rekao je trener Partizana i da će njegov tim ići korak po korak u borbi za titulu.

- Navijači očekuju mnogo, Partizan jeste veliki klub, ali smo se mi dogovorili i sa igračima da ne smemo ništa da obećavamo, osim toga da ćemo dati sve od sebe, da se borimo na terenu na pošten i sportski način. Kao što ste imali priliku i da čujete i da vidite od igrača neko se malo opusti i daje izjave o Ligi šampiona ili prvenstvu. To ne postoji, samo nas interesuje prva naredna utakmica, i to sam zahtevao od svih koji su u štabu i od igrača.

Za kraj, imao je komentar i o odlasku Kvinsija Meniga.

- Kvinsi nije imao minutažu na koju je navikao. Srećan sam zbog njega što je pronašao novu sredinu. Isticao mu je ugovor i klub mora domaćinski da vodi računa kad su u pitanju igrači sa velikm platama. To je bila prilika da se budžet za plate rastereti. A na toj pozciji imamo Goha i Trifunovića, na suprotnoj oj Severinu, Kalulua i Jevremovića. Nema Menig 18 godina, niti može da čeka, već mora da misli mna egzistenciju. Hvala mu na svemu što je uradio za Partizan i pošten odnos koji smo imali - zaključio je Igor Duljaj.

