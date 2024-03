KRAJ LIGE ŠAMPIONA KAKVU ZNAMO! Evo kako kako izgleda novi sistem elitnog takmičenja: UEFA objasnila sve do NAJSITNIJIH DETALJA!

Liga šampiona kakvu znamo odlazi u istoriju! Od naredne sezone najelitnije klupsko fudbalsko takmičenje na planeti igraće se u potpuno novom formatu!

UEFA je na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži "X" objavila video u kom je detaljno objašnjeno kako će 2024/25 izgledati ovo takmičenje.

Prvi put u istoriji Liga šampiona će se igrati u ligaškom sistemu, a umesto 32 biće 36 učesnika, što je definitivno i najveća promena.

Ukidaju se grupe i ubuduće ćemo imati jednu zajedničku tabelu. Svaki će odmeriti snage sa osam rivala - svakim po jedanput. Dakle, četiri utakmice će igrati na svom terenu, a četiri u gostima. Žrebom će biti određeno ko sa kim igra. U prvom šeširu biće smešteni šampioni najjačih liga iz prethodne sezone, a naredna tri biće određena na osnovu UEFA koeficijenta. Dakle, svaki klub će igrati protiv dva kluba iz svakog šešira.

Prva faza igraće se do kraja januara, a plolazak u nokaut fazu direktno će obezbediti osam najbolje plasiranih ekipa. Što se tiče preostalih osam mesta u osmini finala, njih ćemo saznati u dvomečima koji će igrati timovi rangirani od devetog do 24. mesta.

Svi klubvi ispod 25. mesta biće eliminisani, bez daljeg nastavka takmičenja u Ligi Evrope kako je bio ranije slučaj.

U nokaut fazi biće kao i do sada. U osmini finala, četvrtfinalu i polufinalu igraju se po dve utakmice i jedna u finalu.

U novoj Ligi šampiona svaki meč, svaki gol i svaki osvojeni bod je važan!

An exciting new era for European club football awaits 🤩 Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O