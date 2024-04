OVO JE BRUKA I SRAMOTA! Šok u Kruševcu, Gaćinović besan napustio klupu Napretka!

Vladimir Gaćinović trener fudbalera Napretka napustio je klupu ovog kluba posleporaza u Kruševcu od poslednjeplasiranog Radnika rezultatom 2:0.

Gaćinović je, uprkos plasmanu u plej-of, odlučio da ode nezadovoljan odnosom igrača prema utakmici.

"Ono što smo danas prezentovali kruševačkoj publici je bruka i sramota. Očekivao sam da ne budemo u punom ritmu, jer igrači znaju da se utakmice ne dobijaju u nedelju, nego ostalim danima. E, pa, svakog od tih dana mi smo izgubili današnji meč. Sve to iz nekih razloga, o kojima ne bih pričao sada. Nismo zaslužili bolje. Sebe smatram glavnokomandujućim i moja je odgovornost takođe tu. Ako je neko u klubu zadovoljan plej - ofom, ja nisam. Imam puno veće ambicije od onih koje trenutno Napredak ima. Ovo ne liči na moj tim. Radnik je zaslužio da nas sa više razlike pobedi zbog neodgovornosti, nediscipline u igri. Očigledno da su se neki igrači zadovoljili sitnim ambicijama. Sve dobro su fudbaleri sami krvavo izborili, ovaj meč to ne menja, ali da se sve to ruši na ovakav način je nedopustivo. Treba da nas je sramota zbog kruševačke publike koja ovo nije zaslužila", rekao je Gaćinović na konferencij iza medije posle meča.

Uskoro je stigla potvrda Napretka o prekidu saradnje.

"Šef stručnog štaba Gaćinović i klub sporazumno su raskinuli saradnju na njegov zahtev", kratko je objavio Napredak na društvenim mrežama.

Kurir sport