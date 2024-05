ZLATAN? OPASAN JE - TUKLI SMO SE! Nemanja Matić progovorio o odnosu sa Ibrahimovićem: Nismo se slagali oko SRPSKE MUZIKE!

Proslavljeni srpski fudbaler Nemanja Matić govorio je o svom odnosu sa legendrnim švedskim golgeterom Zlatanom Ibrahimovićem.

Bivši reprezentativac Srbije i harizmatični golgeter bili su saigrači šest meseci u Mančester junajtedu i to je bilo sasvim dovoljno da postanu dobri prijatelji.

U popularnom podkastu "Alesto" Matić je otkrio zanimljive anegdote iz tog perioda.

"Zlatan? Prvi trening sa njim, opasan je... Moraš jako da uđeš od starta, ako ne, onda te Zlatan oseti i gotov si. Onda te proziva...", nasmejao se Matić i ispričao kako zaista izgledaju treninzi i druženja sa Ibrahimovićem.

foto: ANP / ddp USA / Profimedia

"Zlatan je legenda. Tukli smo se, mada je tad izlazio iz povrede i štedeli smo ga, ali Zlatan voli igrače koji ulaze u duel. Imali smo takozvani ugao za kaficu, pričali smo, voli našu muziku, malo smo se konsultovali oko toga, pa je taj njegov pravac oko muzike bio takav da meni kaže da nemam pojma. Sjajan čovek, njegova porodica i on su divni i nema šta, legenda fudbalska koja je obeležila jedno vreme i ostavio je upečatljiv utisak. Što je najvažnije, njegov fudbal je to pratio, bio je arogantan na terenu, a imao je pravo na to. Problem je kada nema toga. Gde god je igrao navijači su ga obožavali zbog harizme i jedan je od najboljih napadača svih vremena".

foto: Printscreen

Matić je otkrio da je zvao Ibrahimovića da poseti njegov rodni Ub.

"Zvao sam ga da dođe na Ub, rekao je da će doći, voli lov, malo ćemo tamo da se družimo kad budemo imali vremena. Zvao sam i Murinja, da otvorimo teren njegov i muzej fudbala, ali je bila pandemija i nije moglo da se organizuje tada. Videćemo da spojimo njega i Zlatana", nasmejao se Matić.

