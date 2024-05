ENGLESKA BRUJI O IZJAVI TEN HAGA! Trener Junajteda osvojio trofej, pa UDARIO po SVOM KLUBU: "To je ono što ja radim..."

Fudbaleri Mančester junajteda šokirali su gradskog rivala u finalu FA kupa (2:1) i pobedom popravili sebi sezonu koja u prvenstvu i Ligi šampiona nije bila impresivna. Holandski stručnjak Erik ten Hag iskoristio je veliku pobedu na samom kraju sezone da se pohvali postignutim rezultatima u slavnom klubu, ali i da pecne one koji nisu oduševljeni njegovim radom!

"Dva trofeja u dve sezone. I tri finala. Nije loše", rekao je Erik ten Hag nakon što je savladao Mančester siti u FA kupu i dodao: "Ako me više ne žele, odlazim negde drugde i tamo ću osvajati trofeje. To je ono što ja radim." Brojnim navijačima Mančester junajteda nije se svidela ova izjava jer smatraju da je Holanđanin udario na klub, ali jasno je zašto se to desilo.

Već danima priča se o tome da će Junajted u narednu sezonu ući sa novim trenerom, a da Ten Hag posao nije mogao da sačuva čak ni pobedom nad timom koji već godinama dominira engleskim fudbalom. Iako je savladao Pepa Gvardiolu u borbu za trofej, Erik će verovatno morati na nekom drugom mestu da osvaja trofeje.

Erik ten Hag je u karijeri osvojio prvenstvo sa rezervnim timom Bajerna iz Minhena, a zatim sa Utrehtom igrao finale Kupa Holandije. Taj posao preporučio ga je ajaksu, sa kojim je osvojio šest trofeja za tri godine, uz impresivne nastupe na evropskoj sceni kada je slavni klub doveo čak i do polufinala Lige šampiona.

