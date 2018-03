ALIMPIJEVIĆ REALAN POSLE PORAZA U BARU: Kad ti dvojica igrača daju 60 poena...

Zvezdu su u prepunoj hali "Topolica" srušili Nemanja Vranješ (29p) i Derek Nidam (28p). Njihove uloge je posle meča apostrofirao i trener crveno-belih Dušan Alimpijević.

"Od početka do kraja Mornar je vodio i zasluženo pobedio. Želeli su više od nas. Ukazivao sam na nekoliko faktora pre utakmice. Prvi je nerealno velika razlika iz prvog duela, drugi je njihova rasterećenost, treći je to što sam i rekao u najavi, da je teško dobiti četiri puta jednu ekipu", počeo je Alimpijević i nastavio:

"Kad u prvoj četvrtini primiš 40 poena nisi zaslužio da pobediš, kada ti dva igrača daju 60 poena nisi zaslužio da pobediš, kada ne shvataš da je utakmica bila za finale - nisi zaslužio da pobediš. Igraćemo treću u Beogradu, biće teško, ali borili smo se za prednost domaćeg terena i to je to".

Najjače oružje Mornara u Baru predstavljaće i najveću opasnost za Zvezdu u trećem meču.

"Dvojica su dala 60 poena. Kada niste u kontaktu kako mi nismo bili u prvoj četvrtini, kada pustite da se razmahnu ljudi, da dođu do lakih poena, lakih šuteva, teško je doći do samopouzdanja, a ono se najbolje ubija kontaktom do ivice faula. Treba svi da sednemo i da vidimo šta se promenilo u odnosu na prvu utakmicu, u kojoj smo pokazali put i način da dobijemo. Nije se mnogo promenilo u obe ekipe u odnosu na tu prvu utakmicu", zaključio je Dušan Alimpijević.

Trener Mornara Mihajlo Pavićević sijao je od sreće.



"Dobili smo najbolji tim na ovim prostorima, evroligaša. Za ovo se živi. U plej-ofu nemate vremena za radovanje i tugovanje, greške se skupo plaćaju. Onaj poraz iz Beograda ništa nije značio. Ubedio sam igrače da smo katastrofalno igrali tamo, rekao sam da možemo da dobijemo Zvezdu", rekao je Pavićević.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir