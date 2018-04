DŽIKIĆ POSLE POBEDE BUDUĆNOSTI: Ne volim junačenja, ko dolazi u Beograd da pobedi?

Trener Podgoričana Aleksandar Džikić posle meča u Beogradu je rekao da je Budućnost odigrala dobro, ali da još ništa nije gotovo.



"Ne volim ja tako neka junačenja. Ko uopšte dolazi u Pionir da pobedi? Mislim, oni su evroligaši, ozbiljna ekipa, jedina u eliti iz ovog regiona, i pritom igraju pred svojom publikom, u punoj hali... A odličan je i potez što je ulaz bio besplatan. Koliko je bilo ljudi, 7.000, zar ne? Mi smo možda bili malo pametniji na kraju, i to je to. Ništa još nije gotovo, ovo je je početak, igra se na tri pobede, ništa ovo neće značiti ako ne nastavimo da igramo dobro do kraja serije. Naravno, mi smo pobedili, pa mi je to draži epilog od onog da smo izgubili na početku finala, ali, ponavljam, ovo je tek prva utakmica", rekao je Džikić za TV Arenu sport.

On je naglasio da će crveno-beli sigurno biti bolji u utorak, kada je (od 18.30) na programu drugi meč ove serije.

"Ako pomislimo da će Zvezda sama da se pobedi u nastavku finala, neće! Ona će sigurno da ima reakciju već u utorak. Pazite, Zvezda uopšte nije igrala loše, znala je šta hoće u napadu, šta u odbrani. Mi smo na kraju imali nekoliko propusta, koje se meni lično ne sviđaju, ali, dobro, finale je to", zaključio je Džikić u ovom TV obraćanju odmah posle meča.

