MAČVAN UZ BASKETAŠE: Svi smo počeli na terenu ispred zgrade

- Svi obožavamo ulični basket. Svi mi koji smo ostvarili profesionalne karijere počeli smo na nekom terenu ispred zgrade – sa ponosom uvek ističe Milan Mačvan.



Posle ove rečenice nije ni čudo što je sjajni košarkaš izabran da bude ambasador FIBA čelindžera, najkvlitetnijeg 3x3 basket turnira koji će se 13. i 14. jula održati na platou ispred severne strane Štark arene. Publika će imati priliku da uživa u vrhunskom basketu koji garantuje 16 najbolje rangiranih timova koji će biti podeljeni u četiri grupe. Po dva najbolja tima iz svake grupe plasiraće se u četvrtfinale nakon čega slede eliminacije.



- Organizatori ovog turnira su moji dobri drugari. Pitali su me da budem promoter Čelindžera koji se organizuje pod pokroviteljstvom FIBA i uz podršku KSS i ja sam sa zadovoljstvom prihvatio. Imao sam priliku u Novom Sadu da gledam čelindžer i bilo mi je baš zanimljivo. Drugačija je igra nego kada mi igramo pet na pet. Basket je postao olimpijski sport, i iskren da budem, od naših reprezentativaca očekujem da u Tokiju 2020. stignu do medalje – istakao je krilni centar.



Reprezentativac Srbije i trenutno košarkaš Bajerna iz Minhena otkrio je i šta mu se najviše dopada u 3x3 basketu .



- Dinamičan je sport, izmene se dešavaju u hodu. Poznajem dosta basketaša i to su u većini slučajeva igrači koji su nekada igrali pet na pet, pa su se preorijentisali na 3x3 basket. Počeo sam da gledam pre svega zbog svojih drugara, da njima dam podršku. Zaista su sjajni.



Mačvan je dodao da je oduševljen odličnim partijama srpske 3x3 basket reprezentacije.



- Popularnost 3x3 basketa rapidno raste, a u Srbiji je ovaj sport već prilično afirmisan. Naši basketaši su osvajali zlata i na evropskim i na svetskim šampionatima. Veoma su talentovani. Smatram da druge zemlje nemaju takav kvalitet kao mi. Voleo bih da ovaj sport nastavi da se razvija kod nas, da se ulaže u njega, da se dešavaju i ovakve manifestacije kao što je Čelindžer u Beogradu. Ako sve bude nastavilo da se razvija u pozitivnom pravcu, onda mislim da naši basketaši imaju šansu i da stignu do odličja na Igrama 2020.



Trofejni košarkaš nije propustio priliku da pozove sve ljubitelje basketa da dođu ispred Arene i uživaju u dobroj igri. Inače, ovaj čelindžer predstavlja i kvalifikacioni turnir za FIBA masters koji se održava 3. i 4. avgusta u Pragu.



- Pored mene biće još nekoliko profesionalnih košarkaša koji će biti promoteri turnira. Konkurencija će biti veoma jaka, dolaze najbolje ekipe sveta iz Amerike, Evrope . Videćemo šta će naši momci da urade,a posebno cu pratiti ekipu Novog Sada koja je najbolja na svetu.. Takmičenje traje dva dana. Prvi dan su kvalifikacije za glavni turnir i grupna faza turnira , dok drugog dana počinju borbe u četvrtfinalu pa sve do finala. Ulaz je besplatan. Sve posetioce očekuje vrhunska zabava i mnogo atraktivnih sadržaja oko terena tako da nema sumnje da ćemo svi uživati.



Mačvan je trenutno u Beogradu gde se oporavlja od povrede kolena koju je zadobio još prošle godine u septembru.



- Koleno je super, pre mesec dana sam počeo da treniram i to sa kontaktom. Dobro se oporavljam, idem na treninge, terapije i pokušavam da se spremim ako ne za reprezentativno leto, onda za klupsku sezonu koja me čeka. Selektor Đorđević me je uvrstio na širi spisak. On će pred početak priprema da precrta nekoliko imena, tako da ćemo videti da li ću i posle toga biti deo tima. U svakom slučaju želim da budem spreman.



Mačvan je i dalje košarkaš Bajerna, ali...



- Za sada ne znam da li ostajem. Zavisiće i od toga kako Bajern bude završio sezonu. Mi jesmo potpisali predugovor da ostanem i sledeće godine. Ali zaista ne mogu da kažem ništa više. Vrlo brzo će se znati da li ostajem ili ne.



Za kraj razgovora, opet reprezentativne teme. Svetsko prvenstvo u Kini je još daleko, ali navijači se nadaju da bi Srbi mogli do medalje. I to zlatne.



- Zbog svih prethodnih rezultata koje smo postigli, košarka je kod nas sport broj jedan. I to ne kažem zato što se ja bavim njome. Ali, hajde da spustimo malo loptu na zemlju. Da idemo korak po korak. Najgore bi bilo da poletimo, pomislimo da smo veliki favoriti i da će nam sve biti poklonjeno. Najbitnije je da svi budemo zdravi, da hemija bude dobra. Ako sve bude kako treba mislim da imamo velike šanse da osvojimo medalju u Kini – zaključio je Mačvan.



Kurir sport

Kurir