ISKRENA REAKCIJA PLEJA REPREZENTACIJE SRBIJE: Ne želim da glumim heroja

Vasilije Micić imao je fantastičnu sezonu u dresu Efesa. S klubom iz Istanbula stigao je do finala Evrolige, gde su izgubili od moskovskog CSKA.



U prvenstvu Turske Vasa i Efes su potvrdili primat, pošto su u velikom finalu bili bolji do najvećeg rivala Fenerbahčea, 4:3 u seriji.



Vasa Micić danas je jedan od košarkaša na koje se oslanja selektor Aleksandar Đorđević. Izvesno je da će igrati na SP u Kini, koje počinje 31. avgusta i traje do 15. septembra.



- Lepo je, ima lepih momenata, uigravamo se, pričamo o sezonama iza nas. Družimo se, odmaramo. Sve što je i očekivano za pripreme reprezentacije. Znamo da ima još mesec dana do prvenstva, pa polako - rekao je Vasa Micić (25) za B92.

Poverenje... Micić i Đorđević foto: Starsport

Sjajna sezona u dresu Efesa izbacila ga je u košarkašku orbitu.



- Nisam još ni izašao iz te sezone u glavi, u smislu da sam još fizički umoran. Ali više ne razmišljam o njoj toliko jer mnogo brzo nas čekaju obaveze s reprezentacijom i posle SP još teža sezona. Ubacili su još dve ekipe u Evroligu i pritisak će biti još veći. Samo sam fokusiran na sledeći dan.



Vasa Micić je jedan od igrača od kojih se očekuje da, kad treba, prelomi utakmicu.



- Nemam to u glavi. Sale je svestan šta ja dajem već dve-tri godine, to je nivo i način igre koji ću sigurno i dalje raditi. Radiću ono što najbolje znam, a opet kažem, tu je toliko dobrih igrača da nema potrebe da glumim nekog heroja i ističem se. Ako se to desi, dogodiće se spontano - smatra Micić.

Sve bivši plejmejkeri UČIO OD SALETA, ŠARASA I ENEA

Poslednjih godina Vasa Micić konstantno radi s trenerima koji su bili vrhunski plejmejkeri - Aleksandar Đorđević, Šarunas Jasikevičijus i Orhun Ene.

- Prija to, naravno. Sale ima svoj način rada, Šaras svoj. Orhun Ene je legenda turske košarke. Izvanredno iskustvo za mene. Ataman tako gledano nije ni blizu njih, ali ima neku drugu crtu koja je jako izražena i kvalitetna, a to je da ima odličan odnos sa igračima. Dao mi je slobodu da vodim ekipu - kazao je Micić.

Samo polako STALNO NEKA TENZIJA

Posle tri srebra, od Srbije se u Kini očekuje zlatna medalja, a svi već vide finale sa SAD.

- Od Nove godine se otprilike stvara tenzija šta se mora, šta se ne mora. Treba ići od utakmice do utakmice jer tad nemaš prostora da lutaš mislima, da se opterećuješ. Ovako pobediš jednu, ideš na sledeću i ako dođemo do finala, biće odlično - objasnio je Micić.

Kurir.rs/Aleksandar Radonić Foto: Starsport

Kurir