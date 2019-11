DOBRO PAMTI SVE: Sećam se utakmice protiv Partizana i HUKA sa tribina! Neki su mi poručivali da ne dolazim ovde (VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube

"Očekujem da provedem dobar period ovde. Navijači su odlični, a klubu za sada ide baš dobro. Dobro su otvorili sezonu, nadam se da ću im ja pomoći da je tako i završe. Nalazim se u boljoj formi nego što sam očekiva, ali cilj mi je da budem još bolji. Trenirao sam već sa ekipom, a od mene se najviše očekuje da doprinesem iskustvom koje imam." - rekao je Reding.

foto: KK Partizan

Amerikanac je istakao i da dobro poznaje Partizan i sve što igranje u crno-belom dresu nosi sa sobom.

"Igrao sam protiv Partizana, imao sam i saigrače koji su mi pričali o njemu, kao i o Beogradu. To su Vladimir Lučić i Milan Mačvan. Oni su sjajni momci, dosta smo razgovarali o tome i to mi je bila dobra priprema za sve što me čeka" objasnio je novi košarkaš Partizana.

Nezaobilazna tema bili su i navijači.

'' Sećam se navijača od prošle godine, znam koliko vole Partizan, koliko podržavaju klub. Zahvaljujem se navijačima na svim porukama koje sam primio kada sam stigao u Beograd. Svi me ohrabruju, ali je bilo i nekih koji su mi govorili da ne dolazim. Hvala onima koji su mi poželeli dobrodošlicu i nadam se da ću ispuniti ono što se od mene očekuje,'' rekao je Reding.

On će imati priliku da debituje u crno-belom dresu u nedelju, protiv Krke.

Kurir sport

Kurir