MARINOVIĆ POSLE PORAZA OD PARTIZANA U KUPU KORAĆA: Teško je pobediti bilo koju ekipu tri puta zaredom!

Trener košarkaša čačanskog Borca Marko Marinović rekao je večeras, posle poraza od Partizana, da je teško pobediti bilo koju ekipu tri puta zaredom, ali je istakao da je dobra stvar što se njegova ekipa nije predavala ni jednog trenutka.

"Mnogo je teško pobediti bilo koju ekipu tri puta zaredom. Partizan je odličan tim, koji je sastavljen da osvaja titule i da igra na najvišem nivou. Mi smo večeras imali neke prazne minute i to nas je na kraju koštalo utakmice", rekao je Marinović.

Košarkaši Borca izgubili su večeras od Partizana sa 72:76 u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća.

Bio je ovo treći meč Borca i Partizana u ovoj sezoni i prva pobeda crno-belih.

"Dobra stvar je to što smo pokazali karakter i što se nismo ni jednog trenutka predavali, to je mentalitet koji Borac treba i u narednom periodu da pokaže. Želim Partizanu sreću u nastavku Kupa, a nama dobre utakmice do kraja ABA lige", rekao je Marinović.

Košarkaš Borca Aleksa Novaković čestitao je Partizanu na pobedi, ali i svojim saigračima na borbenosti.

"Igrali smo bez Nikole Kočovića, jednog od lidera ekipe i nije bilo lako nadomestiti njegov izostanak. Nismo smeli da dopustimo duge periode loše igre u odbrani, to je nešto što ćemo morati da popravimo u nastavku sezone. Sledi veoma važnih mesec dana sa teškim utakmicama za opstanak u ABA ligi", rekao je Novaković.

Beta

Kurir