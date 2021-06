NARAVNO DA ĆU DA BRANIM JOKIĆA! Saigrač iz reprezentacije uz Nikolu: Znam šta se dešava, malo sam više upućen

U odbranu centra Denvera stao je i nekadašnji saigrač iz reprezentacije Vladimir Štimac.

"Mislim da ne treba ljudi da reaguju kako reaguju. Ja bih se vratio na Rio, mi smo osvojili srebro sa njim u timu. Ja sam malo više upućen i znam šta se dešava i ne treba ga osuđivati", rekao je Štimac gostujući u jutarnjem programu TV Prva.

On je naravno tužan zbog toga što najbolji igrač na svetu neće obući dres Srbije, ali je ipak potrošnja u NBA ligi prevelika.

"Ja sam prvi tužan što on neće biti tamo i ne mogu da ga osuđujem što nije tamo. On nije tu, ali on je ove sezone igrao 109 utakmica i naravno da ću da ga branim jer mi je saigrač sa kojim sam delio tu neku radost u Riju. Biću tužan, ali nikada neću da se ljutim", objasnio je Štimac.

Spekulisalo se zašto Jokić ne želi da se odazove ovog leta, a nekadašnji centar reprezentacije Srbije je pozvao javnost da ne donosi preuranjene zaključke.

"Ljudi ne znaju da dosta nas neće da kažu stvari kada imaju neki pravi problem. Možda ima nešto u porodici što zahteva njegovo prisustvo, a mi ne znamo. Ne treba ljudi da skaču da ga osude, jer je on već dosta dao reprezentaciji", istakao je Štimac.

On smatra da je ovaj tim Srbije dovoljno kvalitetan i da Srbija ima zašto da se nada velikim uspesima i bez Nikole Jokića u sastavu.

Kurir sport