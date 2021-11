JOVANOVIĆ PRED BUDUĆNOST: Svaki igrač će morati da pruži više od maksimuma

"Mi u ovom trenutku, na sve personalne probleme koje imamo i odsustvo više igrača iz rostera, moramo da nadjemo način da igramo protiv kvalitetne ekipe kao što je Budućnost. Neće nimalo biti lako, ali svaki igrač mog tima će morati da da više od maksimuma da kako bismo odigrali dobru utakmicu", rekao je Jovanović, prenosi klub.

Košarkaši Mege dočekuju sutra ekipu Budućnosti, u utakmici sedmog kola ABA lige.

Mega će i na ovom meču biti oslabljena neigranjem trojice igrača, Boriše Simanića, Malkolma Kazalona i Mateja Rudana, koji nisu igrali ni u prošlom kolu protiv Crvene zvezde.

Govoreći o Budućnosti, Jovanović je rekao da se radi o jakom timu koji je popunjen na svim pozicijama.

"U ABA ligi su medju najiskusnijim ekipama, i po kvalitetu, ali sigurno i po stažu gde pojedini igrači već dugi niz godina učestvuju u najjačim takmičenjima, kao u regionu, tako i u Evropi", rekao je Jovanović.

"Na razne načine pokušavaju da iskoriste svoje prednosti, pre svega taj 'pik end rol' sa Kobsom, koji je najbolji igrač u tome i dosta stvari zavisi od njega. Pored toga, imaju bekove i krila koji mogu i spolja preko 'pik end rola' iz šuta i unutra preko 'lou post' igre da naprave prednost", dodao je on.

Bek Mege Nikola Kočović je naveo da će sutrašnji meč biti prilika za njegovu ekipu da pokaže napredak u igri u odnosu na prošle utakmice.

"Budućnost je jako kvalitetna i iskusna ekipa i svakako je favorit u ovom meču. Za nas će ovo biti nova prilika da pokažemo napredak u igri u odnosu na prošle utakmice", rekao je Kočović.

"Da bi do toga došlo, potrebno je da uz neophodnu energiju i koncentraciju, odigramo čvrstu odbranu. Verujem da možemo da odigramo dobru utakmicu, a za šta će to na kraju biti dovoljno, videćemo", dodao je on.

Mega posle šest odigranih kola ima dve pobede i četiri poraza, a Budućnost skor 5/1.

Utakmica se igra sutra od 12.00 u hali "Ranko Žeravica".

