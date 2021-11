PETLOVI KOJI PRVI KUKURIČU PRVI ZAVRŠE U SUPI: Čović opet o prioritetima i priči da menja Bertomeua na mestu predsednika Evrolige

Najelitnije evropsko košarkaško takmičenje na leto ostaje bez prvog čoveka Đordija Bertomeua, a Čovićevo ime se u međuvremenu pojavilo kao jedno od opcija da ga zameni. "Bertomeu je radio u FIBA, sarađivao je sa Borom Stankovićem, Rašom Šaperom, Rankom Žeravicom i Nebojšom Popovićem o uređenju današnje košarke. Potom je otišao u ULEB i formirao Evroligu što je bila dobra ideja. Klubovi su vlasnici, a Zvezda nažalost nije. Nažalost. On će funkciu obavaljati do kraja ove sezone. Nezadovoljstvo tinja sa pandemijom i sa finanisijskim problemima klubova. Ne mogu klubovi više da troše nego što zarađuju. To jeste i naš problem. I kod Zvezde, bez obzira što imamo mogućnosti pomoći od Grada i Republike. Druga slaba tačka, klubovi su po definiciji nezadovoljni suđenjem. Kadrovska selekcija sudija... Ako pođemo od nas, ko je od nas ikada imao ambiciju da bude sudija. Sećate se Panatinaikosa, Janakopulosa, pa i otvaranja priče o kaznama", pričao je Čović u emisiji Jutro na TV Prva i nastavio:

"U kontaktu sam već 20 godina, sarađujem sa svim tim ljudma. Kontakti se jesu pojačali, ali moramo da postavimo stvari po redosledu. Prvo moramo da govorimo o Zvezdi, koja još nema rukovodstvo. Ja sam na funkciji vršioca dužnosti. Do kraja godine će se obaviti svi izbori. A nakon tog ćemo videti gde se u odnosu na tome nalazi Evroliga. Ako prihvatim funkciju predsednika Zvezde, onda neću u Evroligi. Ako ne prihvatim nijednu, onda to znači da nisam u zdravstvenom stanju da izdržim te pritiske i obaveze".

Predsednik Zvezde ima prioritete.

"Prioriteti su zdravlje, Zvezda, pa Evroliga. Neki put ako ljudi ne procene dobro, iako je to primamljivo sa više aspekata, i finanijskog, to znači da nisu dobro odmerili i brzo završe. Petlovi koji kukuriču, prvi završe u supi. A ja to ne želim. Prošao sam mnogo funkcija"

Kurir sport