OVO JE SPECIJALNA UTAKMICA! Obradović pred prvi duel sa Zvezdom: O derbiju se priča u celoj Evropi VIDEO

U dosadašnjem toku šampionata, Partizan je zabeležio maksimalnih sedam pobeda, dok Crvena zvezda ima jedan trijumf manje. U susret sutrašnjem derbiju, crno-beli su doživeli prvi ovosezonski poraz na gostovanju protiv Andore u okviru Evrokupa, dok je domaćin susreta, na svom parketu savladao Asvel u okviru Evrolige.

Kapiten crno-belih, Rade Zagorac, nije igrao protiv Andore usled lakše povrede, ali će za sutrašnji meč biti spreman. Pred duel sa Crvenom zvezdom Zagorac kaže:

"Radi se o izvrsnoj ekipi, sastavljenoj sa ambicijom da se odbrane titule u svim takmičenjima u kojima su osvojene. Sklopljena je od niza iskusnih, ostvarenih igrača koji dugo igraju na jako visokom nivou. Što je otprilike suprotnost onome kakvu smo mi ekipu sastavili. Kada poredimo dva tima, iskustvo je sigurno na njihovoj strani, u ovom delu sezone spremnost da se ide na rezultat, takođe. Ono na šta se mi oslanjamo je potencijal i da u toku sezone dižemo nivo igre kako bi u ključnim trenucima imali šansu da ostvarimo svoje embicije. Ova utakmica ima veliku važnost, neće biti nimalo lako, očekujemo interesantnu i vatrenu atmosferu i u skladu sa time smo se pripremali", istakao je Zagorac.

Trener Partizana, Željko Obradović pred duel kaže:

"Utakmica koja nije kao neka druga. Specijalna je, rivalstvo između Zvezde i Partizana je opštepoznato. To je utakmica koja se komentariše ne samo u Beogradu i Srbiji, nego u celoj Evropi. Mislim da je to dobro za košarku, mislim da je to dobro za sve ljude koji vole košarku i nadam se da će biti lepa utakmica i da će sve biti na nivou na kome bi svi m i želeli da bude. Da bude sportski, dostojanstveno, mi ćemo sve uraditi sa naše strane da bude tako. Probali smo da se pripremimo na najbolji mogući način, svesni smo kvaliteta koji ima Crvena zvezda, ali probaćemo da damo sve od sebe u toj utakmici. Da vidimo koliko u ovom trenutku možemo da se nosimo sa jednom evroligaškom ekipom", poručio je Obradović.

Prvi duel između Crvene zvezde i Partizana zakazan je za nedelju od 19 časova.

Kurir sport