BIRAŠ ČIME ĆE DA TE UBIJE! Iskreno priznanje hrvatskog košarkaša! Jokić ga UNIŠTIO, on poručio: Taman sam pomislio da sam dobar...

Hrvatski košarkaš koji igra za Los Anđeles Kliperse poslednja je u nizu "žrtava" Somborca. Jokić je protiv Klipersa opet ušao u istoriju, a uprkos više nego dobroj partiji Zubac ne može da se pohvali da je odradio dobar posao u borbi sa srpskim kolegom.

Zanimljivo je da je Zubac nedavno gostovao u jednom podkastu, a evo šta je tom prilikom rekao o Jokiću.

- Možeš ti gledati njegove poteze iz prethodnih utakmica, u koju stranu ide, šta najviše voli da radi, koji okret... Ali kad dođe utakmica to se dogodi jako brzo i onda nemaš puno vremena za razmišljanje. On je sigurno jedan od najtežih za čuvanje. Sve vreme misliš da igraš dobro odbranu protiv njega, stalno misliš: dobro je, super sam, i onda on postigne šut preko tebe koji je pretežak, ali ga on pogađa. Teško možeš šta bolje da uradiš, ali on je toliko talentovan da mislim da nema nikog u NBA ko može da ga čuva. Amerikanci lepo kažu: dobra odbrana, ali bolji napad. Previše je talentovan – rekao je Zubac u podkastu Inkubator.

Međutim, tu se nije zaustavio hrvatski centar.

- A onda kad odeš da ga udvojiš, on vidi sve na terenu, ima u proseku 10 asistencija, naći će otvorenog igrača uvek. Nekad je bolje da ga pustiš da postigne 40 poena, nego da spakuje 15 asistencija. Moraš da izabereš šta će da te ubije - rekao je nedavno Zubac.

On je potom priznao da sa košarkašem Denvera ima odličan odnos, a da ih spaja Miško Ražnatović, zajednički agent, kao i KK Mega.

- Često smo zajedno, imamo i istog agenta, zajedno smo igrali u Megi i on je lik sa kojim se zaista čovek lako sprijatelji. Imamo neke zajedničke teme i van košarke, pa je s njim vrlo lako, uvek sednemo pre utakmice i ispričamo se. On je pravi zabavljač, uvek baca neke fore. Išli smo na par ručaka i večera u Orlandu prošle godine u "mehuru", a on je uvek bio taj koji zabavlja celu ekipu - rekao je Zubac.

Kurir sport