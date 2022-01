ČOVIĆ PONOVO "PECKA" RIVALE: Stvara se atmosfera da je Zvezda problem, dok drugi idu na zajedničke večere uz vino i ćevape...

Predsednik Crvene zvezde, Nebojša Čović, govorio je o situaciji u ABA ligi, budućnosti Crvene zvezde i odnosima sa navijačima, uz jednu zanimljivu opasku.

Mnogi se pitaju da li postoji mogućnost da na klupu Crvene zvezde u nekom narednom periodu "sedne" neki stranac, pošto se to do sada nije dešavalo, a Čović je u razgovoru za Meridian sport istakao da je tako nešto malo verovatno.

- Nisam veliki ljubitelj stranih trenera na klupi Crvene zvezde, iako među njima, naravno, ima mnogo izvanrednih trenera i dobrih ljudi koji znaju košarku. Posebno što se zna da je naš koncept “što više domaćih igrača” od koga smo jednom odstupili i znate kako je prošlo... Nisam siguran da bi “ukačili” naš mentalitet i shvatanje košarke ovde. Tu je i neminovni pritisak “moranja” koji nosi Crvena zvezda - ističe Čović.

Jedno od trenerskih imena koje se našlo na klupi Crvene zvezde je i Saša Obradović, ali prisetimo se - ova priča nije imala srećan kraj. Pa, da li je isplaćeno dugovanje Obradoviću i da li postoji mogućnost za "pomirenje" sa nekadašnjim saradnikom?

- Saša Obradović je isplaćen do poslednjeg dinara, za dva meseca rada/dvogodišnji ugovor i preko 635 hiljada evra. Znam da će biti onih koji će nam spočitavati “pa potpisali ste ugovor koji morate da ispoštujete”, ali sada imamo situaciju u kojoj on radi u drugom klubu u sezoni za koju je zapravo isplaćen? To mu dođe kao “dupli ugovor”. Uostalom, neke stvari koje stoje na papiru mogu da se završe na mnogo dostojanstveniji način rečima ili ljudskim dogovorom, posebno ako su Vam usta puna Zvezdaštva I pomalo nepotrebne patetike - kaže Čović i dodaje:

- Ova situacija vam pokazuje koliko su u celom tom lancu svih ljudi koji žive od košarke najmanje zaštićeni klubovi koji su neposredni proizvođači na terenu. Ko je tu bio moralan ili ne, ko je pogrešio - saznaćemo vrlo brzo.

Dok Zvezda bije bitku na dva fronta, mnogi se pitaju da li je ABA liga uopšte potrebna srpskim klubovima i da li će ona opšte opstati ukoliko Evroliga konačno dodeli licencu?

- Ova liga može da bude benefit za sve, ali samo ako je očuvamo u izvornom obliku i uložimo zajednički napor da je održimo u skladu sa dogovorima sa Skupština koje imamo svi klubovi i njeni vlasnici. U suprotnom, ponavljam, bez obzira što se vrlo perfidno stvara već neko vreme atmosfera da je Crvena zvezda najveći problem, a da svuda okolo teče med i mleko, uvek ćemo javnost upoznati sa svim pokušajima da se ova liga destabilizuje i da se rešava van terena. Bez obzira o kome se radilo, što se tiče Crvene zvezde – to neće moći.

U Evroligi Zvezda ima veliku podršku navijača, a njihovu važnost naglašava i Čović, uz jednu opasku...

- Podrška koju Crvena zvezda ima gde god da igra je velika, tu mislim i na utakmice regionalne lige i jasno je koliko nam znači podrška sa tribina, o tome ne moram ni da govorim. Uvek će biti i neodgovornih pojedinaca koji nanose štetu klubu poput onih koji su razlog za visoku kaznu na utakmici sa Bajernom. Međutim, mnogo više mi smeta atmosfera koja se polako, ali sigurno stvara u javnosti iz pojedinih centara da su Crvena zvezda i njeni navijači najveći problem u regionu i šire, a da sa druge strane imamo “idilu” zajedničke večere uz vino i ćevape. Do prve prilike... - zaključio je Čović u razgovoru za Meridian sport.

