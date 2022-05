BEOGRAD EPICENTAR KOŠARKE! Večeras (19.00) veliko finale fajnal-fora Evrolige: Micić hoće da sruši kraljevski Real u Areni!

Efes ili Real, pitanje je sad! Turski i španski timovi večeras (19.00) u Štark areni odlučuju o novom šampionu Evrope.

„Kraljevski klub“ je poslednji put podigao veliki pehar pre četiri godine, i to baš u istoj ovoj dvorani, kada ga je predvodio maestralni Luka Dončić. Efes u svojoj istoriji ima samo jednu titulu, Micić i drugovi će pokušati da odbrane naslov šampiona koji su stekli prošle sezone.

foto: Starsport©

Sve oči uprte su baš u srpskog košarkaša, najboljeg strelca Evrolige, koji je baš tim poslednjim šutem protiv Olimpijakosa pokazao zašto je prvi plej Evrope.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde i što ćemo imati priliku da branimo titulu. Čeka nas velika utakmica, obe ekipe su zaslužile da budu tu - rekao je Micić i dodao da niko u Efesu ne trči pred rudu:

- Ne pričamo mnogo o onom što može da bude. Drago mi je da smo dosad postigli sve ovo, ali svi znaju da je najbolji osećaj kada osvojiš titulu. Nećemo da pričamo o tome šta će biti ako osvojimo drugu uzastopnu. Moramo da budemo koncentrisani do kraja, tada ćemo videti ko je bolji.

foto: Printskrin

Vasilije je odlučujućom trojkom pokazao mentalitet koji je krasio mnoge velike igrače iz Srbije, uostalom, pričao je o tom srpskom mentalitetu.

- Drago mi je da mogu da reprezentujem svoju zemlju na ovakvom događaju. Mi kao nacija imamo pozitivan stav prema teškim situacijama i volimo da preuzimamo odgovornost. Odrastao sam igrajući uz mnoge kvalitetne igrače koji su to isto radili, sanjao sam o tome da ću i ja nekada to uraditi. Nisam imao mnogo šansi da rešavam utakmice, drago mi je što sam mogao to da učinim baš ovde.

(Kurir sport)