HOĆE LI VEČERAS BITI HAOSA NA UTAKMICI ZVEZDE I PARTIZANA? Stručnjaci JASNO ukazuju ko je kriv za to: UKP MORA HITNO DA REAGUJE

Pobeda Partizana u trećem meču ABA lige ostala je u senci brojnih incidenata. Topovski udari, upaljači, mobilni telefoni i drugi predmeti leteli su sa tribina crno-belih ka Zvezdinim košarkašima.

Utakmicu su na 57 sekundi do kraja napustile i sudije, pa je meč nastavljen tek nakon 50 minuta pauze. Tradicionalno, letele su i uvrede na račun supruge predsednika Crvene zvezde. Samo dva dana ranije, u drugom susretu dva večita rivala u okviru finala ABA lige Zvezdini navijači izazvali su nerede posle utakmice.

foto: Kurir sport

Partizanu su izrečene privremene sankcije u vezi sa prodajom karata i poklanjanjem karata, od disciplinskog sudije ABA lige Hrvoja Vidana za meč četvrtog kola finala plej-ofa, koji se igra danas od 18.30.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji bili su Blažo Marković, policijski starešina u penziji i Predsednik sindikata policajaca i policijskih starešina i Milan Rašević, novinar u "Kuriru".

- Sudija je učinio ono što je do njega i do sudijske trojke. Dešavalo se ono što je već deo našeg "sportskog folklora", a to su scene koje liče na rijaliti, a ne na sportske manifestacije. Dešava se hnešto poslednjih 30 godine, naše društvo je naviknuto na polarizaciju - jesmo li za vlAst ili protiv nje, jesmo li za vakcinu ili ne, jesmo li za Ruse ili Ukrajince i sad konačno da li smo za Crvenu Zvezdu ili Partizan, i sve je to ok, svako ima pravo na mišljenje, ali je to ovde dovedeno do pitanja života i smrti i to se ovde baštini 30 godina. Ono što se desilo na prethodne tri utakmice, i ono što će se, sva je prilika, dešavati večeras u četvrtoj utakmici, pitanje je koje treba da se sprovede i spreči - rekao je Milan Rašević.

foto: Kurir Televizija

Blažo Marković smatra da sve može stati u jednu reč - bezbednost.

- Sve ovo što pričamo sada, sve je to bezbednost. Od samih uslova u hali, a ta hala nije sposobna da primi više od 9.000 ljudi. Žandarmerija je bila u hali, gde je temperatura bila veća nego dovoljna. Prvo treba da se krene od temperature. UKP treba sve da proveri - rekao je Marković u jutarnjem programu Kurir televizije.

Rašević smatra da je sramotno što naši fudbalski reprezentativci nisu sinoć bili podržani.

- Nije napravljen dovoljan ambijent mržnje da bi se privukao veći broj navijača - bolesno, ali je tako. Imamo reprezentaciju koja je otišla na Svetsko prvenstvo gde bi trebalo da se fokusiramo da ih svi podržimo, a gledala ih je šaka jada. Naše društvo, možda mnogi sada neće da se saglase, nije dovoljno zrelo. Setimo se da je na stadionu Partizana otkriven bunker, samo zato što se podilazilo, malo po malo, navijačima. I šta smo dobili? Najopasniju kriminalnu grupu na ovim prostorima - istakao je Rašević.

foto: Kurir Televizija

Marković smatra da bi UKP morao što pre da reaguje.

- Samo znam da će UKP krenuti da proverava sve u šta su državne pare uložene. Više nema igre, ovo je svima dosadilo - zaključio je Marković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:34 Košarkaši Partizana i Crvene zvezde napustili teren