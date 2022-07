TOMAŠEVIĆ ME NAMERNO UDARIO, DA SAM ZAKASNIO POLA SATA, NE BIH PREŽIVEO! Varda posle 22 godine otkrio istinu o čuvenom incidentu!

Proslavljeni srpski košarkaš Ratko Varda prisetio se svojih košarkaških početaka i velike neprijatnosti koju je doživeo dok je nosio dres Partizana.

Gostujući u popularnom podkastu “Jao Mile” koji vodi takođe bivši košarkaš Mile Ilić, Varda je otkrio da je morao da prođe kroz pravi pakao kako bi zadobio poštovanje saigrača u slavnom beogradskom klubu, za koji je nastupao do 1995. do 2001. godine.

"Znate svi kako je kada odete u Ameriku, pa budeš ruki, pa te teraju da radiš sve i svašta, to neko maltretiranje. E pa ja sam bio ruki u Partizanu tri godine, to neko maltretiranje je trajalo dok se nije dogodio klik u glavi. Pobio sam se sa trojicom igrača. Prvo sa jednim, pa drugim, pa trećim. Posle su svi govorili da sam lud, ali dobio sam to neko poštovanje, tačnije prestalo je maltretiranje”, otkrio je Varda.

foto: Printscreen

Jedan od pomenutih igrača bio je Dejan Tomašević, sa kojim je Varda imao incident na utakmici Budućnost - Partizan u finalu SR Jugoslavije 2000. godine, kada je Tomašević bio igrač tima iz Podgorice.

Tomašević je Vardu na tom meču brutalno laktom udario u glavu i slomio mu jagodičnu kost.

"Posle mi je jedan od njih vratio, pa sam jedva pregurao sve to. Gledao sam snimak nekoliko puta, koliko god Tomašević kaže da nije bilo namerno, znam da je bilo namerno. Da sam zakasnio bio pola sata sa dolaskom u bolnicu da ne bih preživeo jer je hematom rastao. Dosta jak udarac je bio" kaže Varda i dodaje da ni dan danas ne zna zašto je Tomašević to uradio.

"Razlozi? Ne znam, to on zna. Nikada nisam udarao sa leđa, uvek sam išao direktno".

Varda je u svojoj izuzetno bogatoj 22-godišnjoj karijeri branio boje 20 klubova među kojima su i Detroit Pistonsi, Vašington, Real Madrid, Žalgiris, Himki...

Sa juniorskom reprezentacijom Jugoslavije osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Italiji 1998, kao i dve godine ranije bronzu na kontinetalnom šampionatu u Francuskoj.

Kurir sport